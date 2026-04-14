El PSOE de Jaén asegura que "recuperará" la Ley de Dependencia en Andalucía tras siete años con Moreno "torpedeándola"

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, durante su intervención en el foro sobre Dependencia organizado por el PSOE de Jaén. - PSOE JAÉN

JAÉN 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha avanzado este martes que el PSOE va a tener la "responsabilidad histórica" de "recuperar" la Ley de Dependencia en Andalucía después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya estado siete años "torpedeándola".

Latorre, que ha inaugurado un foro sobre Dependencia organizado por el PSOE de Jaén, ha declarado que el PSOE "no se va a quedar en la crítica" y va a poner "soluciones encima de la mesa", porque el 17 de mayo, fecha de las elecciones andaluzas, "tenemos una oportunidad de oro para revertir esta situación".

"Con María Jesús Montero como presidenta de la Junta, vamos a reducir las listas de espera, vamos a acortar los plazos para recibir las ayudas y vamos a mejorar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras de la ayuda a domicilio", ha asegurado.

En este punto, ha criticado que "no es admisible que estén cobrando por debajo de la media nacional, ya que la Junta insiste en fijar el precio en 17,5 euros por hora en lugar de, al menos, 20 euros". Además, el PSOE se ha comprometido a reforzar el reconocimiento de las enfermedades profesionales en este colectivo, todo ello "de la mano del sector, de los profesionales y de los expertos que trabajan en el ámbito de la Dependencia".

Latorre ha denunciado que Moreno "está torpedeando" el sistema de la Dependencia, algo que, según ha recordado, "ya comenzó a hacer en 2012 como secretario de Estado en el Gobierno de Rajoy, cuando redujo la financiación estatal del 50% al 18%". A su juicio, "ahora, como presidente de la Junta de Andalucía, está llevando los servicios de la Dependencia al abismo, con 50.000 personas en lista de espera en Andalucía, de las que más de 3.500 se encuentran en la provincia de Jaén".

Asimismo, ha reprochado que "el pasado año murieron 7.000 andaluces sin llegar a recibir su prestación, cuyo plazo medio de tramitación alcanza los 500 días". En este sentido, ha incidido en que "Andalucía es la segunda peor comunidad autónoma en la gestión de la Dependencia, y ello a pesar de la importante financiación del Gobierno de España", afeando esta situación al PP.

Por su parte, la concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Ana Isabel Lima, que ha participado en el foro, ha expuesto "lo que está ocurriendo en Madrid" en materia de Dependencia, un modelo que, según ha señalado, "no debería replicarse en Andalucía". En este sentido, ha detallado que existen "largas listas de espera en todos los recursos" y que hay personas que "fallecen sin llegar a recibir sus prestaciones".

Lima ha advertido además de que se trata de "un modelo privatizador basado en cheques servicio, donde al final las familias pagan y es una forma de copago de la que se benefician los que más tienen". "Se están pidiendo 3.000 euros para acceder a residencias, los cheques aportan unos 700 euros y, al final, el resto lo paga la ciudadanía de su bolsillo, perjudicando a quienes menos tienen", ha denunciado.

