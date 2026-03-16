El PSOE de Jaén creará un Consejo Feminista y concede su premio Las 13 Rosas a la Asamblea de Mujeres de Huelma-Solera

Reunión de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén va a constituir un Consejo Feminista para asesorar al partido y ser "correa de transmisión" del movimiento feminista en la provincia. Además, ha concedido su premio Las 13 Rosas a la Asamblea de Mujeres de Huelma-Solera.

El primer encargo que va a recibir el citado nuevo órgano será el de elaborar un plan de igualdad, según ha explicado este lunes el secretario general, Juan Latorre, quien ha destacado que el socialismo jiennense refuerza su compromiso con el feminismo, que es "una de sus "señas de identidad".

La creación de este Consejo Feminista va a ser impulsada por una decena de mujeres "referentes y expertas" en políticas de igualdad, entre las que ha citado a Natividad Redondo, Ana Cebrián o Carmen Cruz Elvira. Estará integrado por las alcaldesas socialistas de la provincia, las concejalas del área de Igualdad y las secretarias de Igualdad de las agrupaciones municipales del PSOE y de Juventudes Socialistas.

Con respecto al premio Las 13 Rosas, que otorga anualmente con motivo del Día Internacional de la Mujer, será para la Asamblea de Mujeres de Huelma-Solera. "Uun colectivo feminista que lleva mucho tiempo trabajando por la igualdad, generando concienciación en la comarca de Sierra Mágina y realizando talleres y acciones formativas en defensa de la igualdad y contra la violencia de género", ha valorado.

Latorre, que ha asistido a la reunión de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Jaén, ha alertado de "esa ola ultraderechista que quiere dinamitar los derechos de las mujeres".

Una ola que en España lleva "los nombres y apellidos de PP y Vox, Vox a pecho descubierto y el PP a la chita callando, quitando financiación a todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad", como ocurre en Andalucía con Moreno Bonilla".

Así las cosas, el secretario general del PSOE de Jaén ha hecho hincapié en que solo a través de la igualdad entre hombres y mujeres se alcanzará "una democracia plena y efectiva".