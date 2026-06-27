El PSOE de Jaén exige garantizar el derecho a "una vivienda digna" y aplicar el plan estatal de vivienda 2026-2030

Archivo - La portavoz socialista en la Diputación de Jaén, Pilar Parra (imagen de archivo). - PSOE - Archivo

JAÉN 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE impulsará en el próximo Pleno de la Diputación de Jaén la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y "garantizar el derecho a una vivienda digna, siendo este uno de los principales retos sociales, económicos y territoriales de España".

De este modo, los socialistas instarán a la Junta de Andalucía a garantizar la plena aplicación del Plan Estatal de Vivienda en nuestro territorio, "asegurando la cofinanciación necesaria y el desarrollo de todos los programas previstos", según ha recogido la formación en una nota.

Asimismo, el PSOE pedirá que la Junta impulse la promoción de vivienda pública y protegida, priorizando "aquellas actuaciones que garanticen el mantenimiento permanente de su carácter asequible".

La portavoz socialista, Pilar Parra, ha expuesto el desequilibrio que se ha experimentado en los últimos años entre la oferta y la demanda. "El incremento sostenido de los precios, tanto en alquiler como en compra ha provocado una creciente dificultad de acceso a la vivienda", ha manifestado.

A su juicio, "esto se traduce en un aumento del esfuerzo económico de los hogares, retraso de la emancipación juvenil y la expulsión de población residente hacia lugares con menos presión de precios".

De este modo, el Grupo Socialista exigirá a la Junta a declarar, en su caso, las zonas de mercado residencial tensionado que cumplan los requisitos legales, con el fin de activar las medidas de contención de precios y acceso a financiación reforzada previstas en la normativa estatal.

Asimismo, Parra ha recriminado que la proliferación de viviendas de uso turístico es uno de los factores que ha intensificado la tensión del mercado, por lo que se instará a la Junta de Andalucía a reforzar la regulación, inspección y control de las viviendas de uso turístico, especialmente en aquellas zonas donde su proliferación esté afectando al acceso de la vivienda residencial.

Desde el Grupo Socialista se ha reafirmado el compromiso de la Diputación provincial de Jaén con el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible como prioridad política y social, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por ello, se le ha reclamado a la Junta a suplementar económicamente las convocatorias de ayudas para la adquisición de viviendas en el mundo rural de las Diputaciones de Jaén y Sevilla o de cualquier otra Diputación andaluza que ponga en marcha este tipo de convocatorias.

Por último, Parra ha afirmado que "es imprescindible" que todas las administraciones actúen "de manera coordinada, leal, decidida", superando la inacción o la falta de ambición que en algunos territorios ha limitado la capacidad de respuesta ante la crisis de la vivienda.

"La vivienda no puede seguir siendo un factor de desigualdad o exclusión. Debe ser un derecho garantizado mediante políticas públicas eficaces, medibles y sostenidas en el tiempo", ha concluido.