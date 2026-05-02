El PSOE de Jaén recrimina que la Junta no arregle la A-6075 en Villanueva de la Reina por "falta de voluntad" de Moreno

El alcalde y secretario general del PSOE de Villanueva de la Reina, Blas Alves, acompañando en Villanueva de la Reina al candidato al Parlamento andaluz por el PSOE de Jaén Víctor Torres. - PSOE JAÉN

VILLANUEVA DE LA REINA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha recriminado "la falta de voluntad política de Moreno" para arreglar la carretera A-6075 y construir un nuevo puente que facilite los accesos en Villanueva de la Reina. "El 17 de mayo hay que rebelarse, tenemos que decir no a la apatía de Moreno Bonilla, porque nuestros pueblos necesitan un cambio y la única alternativa real es María Jesús Montero", ha manifestado el candidato al Parlamento andaluz por el PSOE de Jaén Víctor Torres.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el candidato al Parlamento andaluz hizo estas declaraciones en una visita junto al puente de la A-6075, donde puso de manifiesto el "tráfico intenso" que tiene esta vía, con vehículos que no pueden pasar a la vez por el puente y donde sería necesario elevar la cota de la carretera para evitar las inundaciones.

"La mejora de estas infraestructuras es competencia de la Junta de Andalucía, pero Moreno Bonilla no hace nada. Incluso en el Arroyo Encantado ha tenido que actuar el Ayuntamiento con sus propios recursos municipales para hacer lo que tenía que haber hecho la Junta", ha reprochado.

Al hilo, Torres ha precisado que Villanueva de la Reina fue uno de los municipios más afectados por las borrascas y, sin embargo, "la única colaboración de la Junta son 37.000 euros frente a los 1,5 millones de euros solicitados al Gobierno de España para la mejora de infraestructuras municipales". En materia de caminos rurales, de la Junta llegan 500.000 euros frente a un Gobierno de España que "va a arreglar caminos por importe de más de 1 millón de euros" en este municipio.

Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE de Villanueva de la Reina, Blas Alves, ha explicado que el municipio lleva años haciendo una "triple reivindicación", en concreto, la construcción de un nuevo puente, la elevación de la cota la carretera y la evacuación de agua en el tramo del polígono industrial del Calvario. "La Junta no nos ha dado respuesta ni a Villanueva de la Reina ni al conjunto de la comarca", ha criticado.

En este sentido, Alves ha subrayado que ésta es la principal vía de entrada y salida del municipio y la conexión con la A-4, y que el puente data de 1920. "Es una construcción muy antigua, tiene limitación de peso y por tanto hace falta uno nuevo que soporte el tráfico y que facilite el acceso de los vehículos sin que uno de ellos tenga que esperar", ha detallado.

En suma, ha considerado que es "una prioridad" que se acometa, así como que se proceda a la elevación de la carretera, puesto que a la salida del puente se corta el tráfico en cuanto hay desbordamiento del río. "Pueden pasar semanas con la vía cortada y hay que usar alternativas", ha indicado. A esto sumó que en la entrada de Espeluy "todo el agua que evacúa la carretera inunda las parcelas y las naves" del Polígono Industrial del Calvario.