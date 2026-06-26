El PSOE de Jaén señala la importancia del testamento vital y del derecho a decidir al final de la vida

Charla-coloquio sobre el derecho a una muerte digna. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén capital ha celebrado en la Casa del Pueblo una charla-coloquio sobre el derecho a una muerte digna, la eutanasia y la importancia del testamento vital como herramienta para dejar reflejadas las decisiones personales ante situaciones de especial complejidad sanitaria.

La actividad, organizada por la Secretaría de Salud de la Comisión Ejecutiva Municipal y moderada por su responsable, Pío Zelaya, ha contado con el médico Miguel Sánchez y Manuel Cañizal, licenciado en Derecho, ambos integrantes de la asociación Derecho a Morir Dignamente Jaén.

Durante el encuentro se han abordado cuestiones relacionadas con la regulación de la eutanasia, el derecho a morir dignamente y la planificación anticipada de decisiones sanitarias, según ha informado este viernes en una nota la agrupación socialista de la capital.

En este sentido, Zelaya ha subrayado la relevancia de acercar esta información a la ciudadanía "de una manera clara, rigurosa y práctica", especialmente ante decisiones que pueden producirse en momentos difíciles de la vida.

También ha puesto el acento en el testamento vital, "una herramienta todavía poco conocida" que permite expresar por adelantado las preferencias de cada persona respecto a los cuidados y tratamientos que desea recibir, así como otras decisiones personales, entre ellas la donación de órganos.

"Es importante que la ciudadanía conozca que existen instrumentos para poder decidir y dejar constancia de sus últimas voluntades, con todas las garantías y desde el respeto a la dignidad personal", ha señalado Zelaya.

Esta charla-coloquio forma parte de las actividades impulsadas por el PSOE de Jaén capital para abrir espacios de información y reflexión sobre cuestiones de interés social, con la participación de profesionales y entidades vinculadas a la defensa de los derechos de la ciudadanía.