El PSOE pide en Granada la dimisión de la edil de Protección y de César Díaz por la investigación del grupo KGB

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz - PSOE

GRANADA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido la dimisión de la edil de Protección Ciudadana, Ana Agudo, y de su antecesor en el cargo con gobierno del PP, César Díaz, hoy director gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes, ante los últimos avances en la investigación judicial sobre la trama del denominado grupo KGB, y de los casos Multas y Oposiciones en el seno de la Policía Local de la capital granadina.

Ruz ha valorado la nueva entrada de la Udef en las dependencias policiales de la Huerta del Rasillo, un hecho que ha señalado que coincide con la decisión de la autoridad judicial de unir la pieza del grupo KGB a la causa principal que investiga el supuesto amaño de oposiciones, confirmando así, ha indicado el PSOE en nota de prensa, la conexión entre ambas operativas para, según los autos, "poner a personas afines al PP en puestos clave".

Durante su intervención, la responsable socialista ha puesto el foco también en la gravedad de la vertiente del caso Multas, que investiga la supuesta retirada de sanciones a miembros destacados y afines al PP.

Además, ha denunciado públicamente la desprotección sistemática por parte del Ayuntamiento hacia los agentes que se negaron a participar en esta trama, "quienes han sufrido acoso y denuncias falsas promovidas por el entorno de los investigados".

La portavoz ha reprochado al equipo de gobierno que, "en lugar de proteger a los funcionarios honestos y perseguir el origen de esas denuncias falsas", haya optado por mirar hacia otro lado "y no asumir responsabilidades".

En este contexto, la líder de la oposición ha calificado de "insostenible" la postura de la alcaldesa, Marifrán Carazo, quien "sigue manteniendo en sus puestos a la cúpula policial investigada" y ha desmontado "la excusa" que ha atribuido al gobierno local, incidiendo en que "se trata de cargos de libre designación que pueden ser relevados de forma inmediata, tal y como se hizo en el pasado con otros agentes apartados por cuestiones disciplinarias".

A juicio de Ruz, "mantenerlos al frente del cuerpo, no solo supone un grave riesgo de posible manipulación de pruebas, sino que confirma las sospechas del propio juez, quien en sus autos afea a la señora Agudo su falta de interés en depurar responsabilidades internas, dedicándose exclusivamente a intentar tapar a los suyos e implicar al equipo socialista".

Ruz ha recalcado que la gravedad de los hechos, que el auto judicial define textualmente como una "armoniosa simbiosis" entre los investigados y el PP, trasciende las fronteras de la Plaza del Carmen, donde está la sede del Ayuntamiento de Granada, en el centro de la capital granadina.

Por ello, ha apuntado directamente a la Junta de Andalucía y ha exigido al presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, la destitución inmediata de César Díaz de su actual puesto a dedo como gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano, "tras ser identificado", ha señalado Ruz, como uno de los supuestos "cabecillas" de la trama KGB, "grupo creado con el objetivo de mermar el gobierno de Paco Cuenca y obtener información interna de la Policía Local".

Finalmente, el grupo municipal socialista ha anunciado que llevará todos estos asuntos a la Comisión de Protección Ciudadana para exigir explicaciones detalladas y formalizar la petición de dimisión de Ana Agudo.

Ruz ha concluido asegurando que el PSOE continuará con su labor de fiscalización frente a un PP "que ha cruzado todas las líneas rojas y pretende meter en un cajón uno de los escándalos más graves que ha sufrido la institución municipal".