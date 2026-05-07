El PSOE reivindica en los Premios Alejandro Otero la sanidad pública frente al "modelo privatizador" de Moreno

III edición de los Premios de Salud Alejandro Otero. - PSOE GRANADA

LAS GABIAS (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Granada ha celebrado la III edición de los Premios de Salud Alejandro Otero, unos galardones que reconocen el compromiso de profesionales, colectivos y asociaciones en defensa de la sanidad pública y del derecho a una atención sanitaria digna, accesible y de calidad para toda la ciudadanía, frente al modelo que han calificado de "privatizador" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Durante el acto celebrado en Las Gabias, la secretaria de Sanidad del PSOE de Andalucía y candidata al Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, ha explicado que estos galardones "representan memoria, compromiso y defensa de un modelo de sociedad basado en la dignidad y en la igualdad que generan los servicios públicos" y ha subrayado que "la sanidad pública es uno de los mayores logros colectivos de nuestra democracia".

Prieto ha defendido que "la sanidad pública es, además de hospitales y centros de salud, tranquilidad para las familias, igualdad para quien vive en un pueblo pequeño o en un barrio humilde y la certeza de que nadie será atendido según el dinero que tenga en su cuenta bancaria".

Durante su intervención, ha advertido de que Andalucía atraviesa "un momento decisivo para el futuro del sistema sanitario público" tras "ocho años de políticas sanitarias del PP marcados por el deterioro de la Atención Primaria, las listas de espera interminables, la falta de profesionales y la creciente desigualdad entre quienes pueden pagar un seguro privado y quienes dependen exclusivamente de la sanidad pública".

"Defender la sanidad pública significa defender la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la dignidad de esta tierra. Porque cuando se debilita la sanidad pública, se debilita también la democracia", ha afirmado la socialista que ha denunciado que el PP "haya utilizado el presupuesto público para beneficiar a la privada".

"Nunca la sanidad andaluza tuvo tanto presupuesto y nunca tuvo tantos problemas", ha lamentado antes de asegurar que "la mayoría social andaluza quiere una sanidad pública fuerte y no tener que ahorrar para pagar en la privada un diagnóstico o un tratamiento a tiempo". "A ella le digo que hay otra manera de hacer las cosas y quien defiende lo público", ha apostillado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Granada ha defendido el proyecto como "un compromiso serio, verificable y ambicioso con la sanidad pública" que plantea 3.000 millones de euros adicionales, la incorporación de 18.000 profesionales sanitarios y garantías de atención con plazos máximos para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

"Frente a quienes convierten la salud en un negocio, el PSOE situará a las personas en el centro", ha subrayado, incidiendo en que desde su formación política quieren "dignificar las condiciones laborales de los sanitarios, frenar la fuga de talento y recuperar una atención primaria fuerte, cercana y humana como corazón del sistema sanitario".

Tras palabras de reconocimiento a los premiados, Fernández ha asegurado además que los Premios Alejandro Otero "representan exactamente los valores que hoy necesita Andalucía, como son el compromiso, la humanidad y la defensa de lo colectivo". "Reconocer a asociaciones, plataformas y profesionales que sostienen cada día la dignidad de nuestra tierra es también defender la sanidad pública y los derechos sociales frente a quienes los debilitan", ha indicado.

LOS PREMIADOS

Los Premios Alejandro Otero han reconocido la labor de las madres del Centro de Atención Temprana de San Rafael, por convertir "el dolor y la incertidumbre en organización, lucha y esperanza"; de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Granada, por más de tres décadas acompañando a pacientes y familias; y del médico de familia José Fuente, por su trabajo en zonas rurales y alejadas como la comarca de Huéscar.

Asimismo, han sido distinguidas la Asociación Amama Granada, la Asociación Mucho Corazón, Alcer Granada, la plataforma Albayzín Habitable y la Plataforma Ciudadana del Área Nordeste de Granada, por su defensa de la salud pública y el bienestar colectivo.

El acto también ha servido para reconocer la trayectoria de Inmaculada García, referente académico y profesional en el ámbito de la enfermería y las ciencias de la salud en Granada.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido el homenaje a Miguel Melguizo, histórico médico de Atención Primaria en Almanjáyar, al que Prieto ha definido como "la Atención Primaria en mayúsculas".

"Miguel representa otra manera de entender la medicina que no es solo curar sino prevenir, escuchar y acompañar", ha defendido, definiéndolo como "el médico que entendía que la medicina no iba solo de enfermedades sino de personas".