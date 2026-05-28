PSOE subraya su apoyo a los chiringuitos y critica el "boicot" de la Diputación de Granada a un acuerdo sobre el sector

Miembros del grupo socialista en el pleno de la Diputación de Granada. - PSOE

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha subrayado su apoyo a los chiringuitos de la Costa Tropical y ha denunciado el "boicot" del presidente de la institución provincial, Francisco Rodríguez (PP=, para propiciar un acuerdo en el pleno que permita trabajar en defensa de este colectivo.

Tras defender la necesidad de abordar una reforma que "aporte certezas, criterios justos y seguridad jurídica" a un sector estratégico para la economía y el turismo de toda la provincia; la portavoz socialista, Fátima Gómez, ha explicado que el PSOE comparte sus demandas, así como el fondo y los puntos de acuerdo de una moción presentada por el PP debatida en el pleno sobre la situación que atraviesan estos establecimientos, motivo por el que ha insistido en que "el apoyo al sector es absoluto".

Sin embargo, ha señalado que el grupo socialista ha optado por la abstención después de que el presidente de la Diputación haya "cortado de raíz toda posibilidad para pactar la modificación de varios párrafos de la exposición de motivos que no se ceñían a la realidad y buscaban una confrontación partidista con el Gobierno de España".

"Francisco Rodríguez ha decidido en solitario boicotear el acuerdo para sacar adelante un texto consensuado. Con esa actitud ha desautorizado a su propia vicepresidenta, Marta Nievas, que se ha mostrado dispuesta a ajustar la citada iniciativa y que, incluso, ha resaltado el interés mostrado por el subdelegado del Gobierno en Granada para atender las demandas del sector", ha indicado.

Así Gómez ha calificado de "incomprensible" la actitud del presidente de la Diputación, "más propia de generar polémicas estériles con fines partidistas que de solucionar y hacerle la vida más fácil a la gente".

"Sí a los chiringuitos y sí a defender a las y los trabajadores que viven de este sector, pero no desde planteamientos sesgados ni desde un discurso político interesado", ha afirmado Gómez.

Ha dicho que el PSOE apuesta por trabajar desde el diálogo y el consenso con el sector para encontrar fórmulas que permitan compatibilizar la actividad económica, el mantenimiento del empleo y la protección del litoral "con reglas claras y garantizando su seguridad jurídica".

DESPOBLACIÓN

Asimismo, el diputado provincial Ismael Padilla ha denunciado que el PP en Diputación "abandone" la lucha contra la despoblación en la provincia al "quitar de un plumazo" la mitad del millón de euros que tenía previsto invertir en esta importante materia.

"El gobierno de Francisco Rodríguez ha reducido a 500.000 euros la partida para reto demográfico cuando anunció que destinaría el doble", ha censurado el socialista que se ha mostrado a favor de una serie de inversiones previstas en la senda del litoral, en el Castillo de la Calahorra o en el proyecto de la candidatura a la Capitalidad Cultural Europea de Granada 2031, pero no de la forma en la que sufragar este último proyecto a través de una modificación presupuestaria que "resta" recursos al área de Reto Demográfico.

"Máxime con el montante económico que alcanza el presupuesto provincial y cuando la despoblación es uno de los principales problemas de la provincia", ha subrayado para remarcar que en este ámbito "no puede haber recortes ni sobrar dinero de ninguna partida, ya que hay muchos proyectos por cubrir".