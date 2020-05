PSOE-A teme un "efecto llamada" a municipios de costa si las playas andaluzas abren al baño el 25 de mayo

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y diputado autonómico por Almería, Rodrigo Sánchez Haro, ha alertado este jueves, ante la propuesta que la Junta de Andalucía ha trasladado al Gobierno central para abrir al baño las playas de la comunidad desde el próximo 25 de mayo, del "efecto llamada que puede provocar" esta decisión "hacia municipios de la costa andaluza, sobre todo de Huelva y Almería".

"Una situación que puede generar conflictos sociales y alarma sanitaria entre los vecinos, ante el exceso de población que migra a segundas residencias huyendo de otros territorios más castigados por el Covid-19", según ha abundado el diputado socialista en un comunicado.

En esa línea, Sánchez Haro ha instado al Gobierno andaluz a que "todas y cada una de las decisiones que se adopten" de cara al proceso de desescalada de la crisis del coronavirus "deben cumplir con las garantías sanitarias para no poner en peligro la salud de los andaluces".

El portavoz socialista ha incidido en que, "en este período de desescalada, y con una situación preocupante puesto que aún no está controlada, tal y como muestran los datos de la Comunidad de Madrid, lo más importante es no dar pasos atrás", y "todas las iniciativas deben generar certidumbres y ser muy cautelosos, puesto que estamos ante una pandemia aún no controlada, con datos preocupantes de contagios, fallecidos y nuevos ingresos".

PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

Asimismo, Rodrigo Sánchez ha preguntado al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, si "su ocurrencia sobre que ésta será la última prórroga del estado de alarma obedece a la líder de su partido, Inés Arrimadas, o por el contrario está siguiendo las directrices del PP de (Pablo) Casado y (Juanma) Moreno Bonilla".

"En mitad de una pandemia provocada por el Covid-19, un responsable público no puede gobernar a base de ocurrencias, puesto que sus decisiones pueden tener graves consecuencias sobre la salud de las personas", según ha aseverado Sánchez Haro, que ha censurado la actitud de Marín de "confrontación permanente contra el Gobierno de España y el presidente Pedro Sánchez", del que el también líder de Cs en Andalucía dice que "seguimos sin fiarnos de él".

"No sabemos si está pensando más bien en su futuro político fuera de Ciudadanos", ha apostillado Sánchez Haro, que ha concluido sosteniendo que "es el momento de la unidad, del diálogo y de arrimar el hombro, como estamos haciendo desde el PSOE de Andalucía", según ha finalizado.