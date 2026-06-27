El PSOE-A valora el "paso muy importante" del Ejecutivo para bajar ratios en el primer ciclo de educación infantil

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba. - PSOE-A

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha valorado este sábado, 27 de junio, la propuesta del Ministerio de Educación para avanzar en una reducción progresiva de las ratios en el primer ciclo de educación infantil de cero a tres años. "Se trata de un paso muy importante para mejorar la calidad educativa, la atención individualizada y las condiciones laborales de las profesionales de este sector", ha destacado.

La medida plantea un límite histórico de cuatro niños en el tramo de cero a un año, seis niños de uno a dos años y ocho alumnos en el ciclo de dos a tres años, cuya implantación "será progresiva". Ante esto, Alba ha exigido al Ejecutivo del PP "que no mire hacia otro lado". "Desde el Partido Socialista Andaluz queremos hoy celebrar esta medida porque plantea el modelo que llevamos años defendiendo. Menos alumnos por aula y menos alumnos en los centros significa mayor calidad educativa", ha añadido, según precisa una nota de la formación.

Para el PSOE-A, la aplicación de esta bajada de ratios es "totalmente viable" en la comunidad de forma inmediata gracias a los fondos estatales. "Y, además, los recursos no pueden ser una excusa porque la Junta de Andalucía recibe del Ministerio más de 5.500 millones de euros para inversiones educativas", ha agregado la secretaria de Educación.

En este sentido, Alba ha instado al Gobierno andaluz a aprovechar esta oportunidad para alcanzar un gran acuerdo con el sector y pactar el incremento del precio-plaza junto a otras demandas de las escuelas infantiles, como el abono del mes de agosto, que los y las profesionales "vienen reclamando desde hace casi ocho años".

"La educación de cero a tres años no es un gasto, es la etapa que más retorno social tiene", ha enfatizado la dirigente del PSOE-A, concretando que en este periodo es donde se detectan precozmente las dificultades de aprendizaje y se favorece la conciliación de las familias.

Finalmente, Alba ha contrapuesto la gestión del Gobierno de España, que "está marcando el camino con medidas que mejoran la calidad", frente a la "parálisis" de la Junta. "Ahora le corresponde a Juanma Moreno decidir si quiere formar parte de esta gran mejora. Nosotros vamos a estar al lado de las familias y de las profesionales", ha concluido.