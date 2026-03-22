El PSOE-A valora el plan extraordinario del Ejecutivo por guerra de Irán e insta a Moreno a poner en marcha uno propio

El portavoz del PSOE-A, Paco Cuenca. - PSOE-A

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Paco Cuenca, ha valorado positivamente el plan aprobado por el Gobierno de España para evitar que la guerra de EEUU en Irán "la acaben pagando los españoles y los andaluces y andaluzas". En concreto, este plan que beneficiará a 20 millones de hogares y tres millones de empresas y está dotado con 5.000 millones de euros. Por ello, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a poner en marcha un plan propio de la Junta y a pedirle públicamente al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que vote a favor de las medidas estatales en el Congreso y, por tanto, "de los intereses de los andaluces".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Cuenca ha señalado al hilo que Moreno "debe pedirle a Feijóo que vote a favor de este plan tan necesario para Andalucía", al tiempo que ha remarcado que "nadie va a entender que le diga que no a que se puedan paliar el incremento de los costes de la energía, de la luz, del gas o del día a día de los andaluces y de los españoles", mientras que ha pedido que asuma su responsabilidad. "Ahora, desde el PSOE de Andalucía, decimos que le toca a Moreno", ha apostillado.

En este sentido, Cuenca ha concretado que el Ejecutivo autonómico cuenta actualmente con un presupuesto histórico del que presume constantemente. "En un momento determinado en el que tiene el mayor presupuesto de la historia de Andalucía, con más de 51.000 millones de euros, está tardando en poner en marcha medidas concretas que ayuden también a paliar esta situación de incertidumbre ante la guerra ilegal de Trump en Irán", ha señalado.

Frente al líder del PP andaluz y Feijóo, Cuenca ha puesto en valor que el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero ha demostrado que "está a la altura" de lo que necesitan los ciudadanos, tomando "medidas concretas" para resolver los problemas reales derivados del conflicto internacional, que se traducen en el alza de los precios de los carburantes y de la energía. "Se trata de un plan potente, dotado con 5.000 millones de euros, que beneficiará directamente a 20 millones de hogares y tres millones de empresas en todo el país", ha precisado.

En contexto, el plan va a suponer una rebaja en el precio de los carburantes y en la factura de la luz para todos los ciudadanos, con un "impacto especial" para aquellos trabajadores y empresas que dependen de estos suministros para su actividad.

En concreto, el plan contempla hasta 30 céntimos de ahorro por litro de gasolina o gasoil, además de la congelación del precio del butano y el propano. Asimismo, se han habilitado ayudas específicas destinadas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, sectores "que son fundamentales para el sostenimiento de la economía de Andalucía".

Por ello, el portavoz del PSOE-A ha lanzado una advertencia al presidente de la Junta para que decida sus prioridades y deje de lado la confrontación partidista. "Es el momento de estar con Andalucía o defender los intereses de Feijóo o del propio Trump", ha sentenciado.