Publicada concesión provisional de 38 millones del Plan Recuperación para implantar proyectos de transición energética

Archivo - Un molino de viento en imagen de archivo. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha publicado las resoluciones provisionales por las que se conceden 38,1 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la implantación en Andalucía de proyectos de transición energética, concretamente relacionados con el almacenamiento energético mediante bombeo reversible, con la cadena de valor renovable y para la producción de electricidad y calor a partir de energías renovables.

Según ha señalado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, de esta cantidad, 23,06 Millones de euros corresponden al proyecto 'Los Guajares', en los municipios de Guajares, Vélez de Benaudalla y El Pinar, en la provincia de Granada, para la puesta en marcha de una iniciativa de almacenamiento energético mediante bombeo reversible (Boralmac II), que alcanzará una capacidad de almacenamiento de 2.969 MWh y una potencia de turbinación.

Por otro lado, también se han concedido provisionalmente 13,84 millones del Programa Cadena de Valor Industrial a cuatro proyectos andaluces para reforzar con tecnologías limpias y sus componentes.

Se trata de los proyectos Quantum Hydrogen 8, SLU, en Huelva con 9,3 millones de euros; Build to Zero, S.L, en Guillena (Sevilla), con 2,61 millones de euros; Cuadros Eléctricos Nazarenos, S.L., de Dos Hermanas (Sevilla), al que se ha propuesto la concesión de 1,57 millones de euros y, por último, Light Environment Control, SL, en Barbate (Cádiz), que contará con unos 350.000 euros.

Además, el proyecto Fotovoltaica Malpesa con almacenamiento, en Salteras (Sevilla) ha sido seleccionado para la concesión de una subvención de 1,22 millones de euros para la producción de electricidad y calor a partir de energías renovables en sustitución de producción a partir de combustibles fósiles (Renocogen).

Estas ayudas se enmarcan en las resoluciones provisionales del IDAE correspondientes a seis líneas de ayuda del Plan de Recuperación destinadas al desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables.

Las resoluciones estarán disponibles en la página web del IDAE.