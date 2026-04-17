Publicada la primera resolución de ayudas a 299 armadores andaluces afectados por borrascas por 1,4 millones de euros

Archivo - Varios pescadores durante la ‘levantá’ del atún en las inmediaciones de Barbate, a 27 de mayo de 2025, en Barbate, Cádiz, Andalucía (España). - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este viernes en el tablón de anuncios de la sede electrónica la resolución de concesión de las ayudas a un primer grupo de 299 armadores de las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga afectados por las borrascas registradas a comienzos de este año, que son propietarios de 318 buques pesqueros.

En esta primera concesión se distribuyen 1,45 millones de euros, lo que supone el 54% de los 2,7 millones de euros previstos para compensar por la pérdida de renta a un total de 496 armadores de estas tres provincias, que aparecían en la relación provisional publicada el pasado 25 de marzo. En los próximos días, el Ministerio publicará nuevas resoluciones de concesión de las ayudas a los beneficiarios restantes.

La distribución de las ayudas tramitadas en este primer grupo entre las tres provincias es la siguiente: Cádiz, 110 armadores y 541.515 euros; Huelva, 120 armadores y 675.975 euros; y Málaga, con 69 armadores y 240.938 euros.

Estas ayudas tienen como finalidad compensar la pérdida de ingresos derivada de la imposibilidad de faenar durante los días en los que la actividad pesquera se vio interrumpida como consecuencia de la sucesión de borrascas ocurridas entre los meses de enero y febrero. Estas medidas se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que contempla actuaciones extraordinarias de apoyo a los sectores agrario y pesquero afectados por fenómenos meteorológicos adversos.