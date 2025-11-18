Puente Genil (Córdoba) iniciará el cambio de nombre del Teatro Circo para homenajear a Fosforito

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) iniciará los trámites para que el actual Teatro Circo pase a denominarse Teatro Circo Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', en homenaje a una de las figuras más destacadas del flamenco y uno de los artistas más universales de la localidad.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha explicado en una nota que esta decisión "nace del profundo agradecimiento y del respeto que este pueblo siente por Fosforito, un artista irrepetible cuya maestría y legado han marcado la historia del flamenco y han proyectado el nombre de Puente Genil por los escenarios más importantes del mundo". Asimismo, Velasco ha destacado que la huella artística y humana del artista que "forma parte de lo mejor de nuestra memoria colectiva y de la identidad cultural de varias generaciones".

El regidor ha subrayado que el Teatro Circo es "el lugar más adecuado para rendirle homenaje permanente", por tratarse de un espacio emblemático para la actividad cultural del municipio. "Queremos que cada espectáculo y cada acto que acoja este espacio recuerde la grandeza de quien elevó nuestro arte a lo más alto", ha afirmado.

El procedimiento administrativo para el cambio de nombre, del que ya han sido informados tanto la familia como los portavoces de todos los grupos políticos del pleno, comenzará de inmediato y se llevará a cabo con "el máximo rigor y transparencia", según ha indicado el alcalde.

Al respecto, ha añadido que esta iniciativa responde "al sentir mayoritario de Puente Genil y de quienes reconocen la dimensión histórica y cultural de Fosforito". "Puente Genil tendrá muy pronto un Teatro Circo con el nombre de su hijo más universal", ha concluido Velasco.