La quinta semana de huelga médica cierra con un 22% de seguimiento, un apoyo "estable y consistente", según sindicatos

Manifestación de médicos en Málaga contra el Estatuto Marco del Gobierno central. A 29 de abril de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La quinta semana de huelga médica se ha cerrado este viernes, en el turno de mañana, con un porcentaje de seguimiento del 22,18%, el más alto de toda la semana. Por provincias, en Almería, el respaldo ha sido del 30,47%; en Cádiz, 23,87%en Córdoba, 17,53%; en Granada, 19,90%; en Huelva, 28,68%; en Jaén, 15,75%; en Málaga, 21,87%; y en Sevilla, del 25,80%, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a preguntas de Europa Press.

El Sindicato Médico Andaluz ha valorado en una nota de prensa como "un nuevo éxito" la convocatoria de huelga médica celebrada durante esta última semana, una movilización que "vuelve a poner de manifiesto la unidad, la determinación y el profundo malestar del colectivo médico y facultativo ante la falta de respuestas reales a sus reivindicaciones".

El seguimiento en esta nueva convocatoria de huelga confirma que existe una base "sólida, estable y consistente de profesionales" que, "convocatoria tras convocatoria, siguen secundando los paros". Con "cifras de seguimiento brutas superiores al 20%", "el colectivo médico andaluz ha vuelto a demostrar responsabilidad, compromiso y capacidad de movilización".

"Pese a las dificultades, pese al desgaste acumulado y pese a los intentos de minimizar el conflicto, los facultativos han enviado de nuevo un mensaje claro: la situación es insostenible y requiere una negociación específica, transparente y con voluntad real de acuerdo".