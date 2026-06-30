El rector de la Universidad de Córdoba destaca la "capacidad de trabajo, fuera de lo común", que tenía Villamandos

1100701.1.260.149.20260630160437 Manuel Torralbo, durante su intervención en el acto de reconocimiento en la UCO a José Carlos Gómez Villamandos. - FRANCISCO J. OLMO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha destacado este martes, durante el acto de reconocimiento celebrado en el Rectorado de la UCO al que fuera su anterior rector y en los últimos años consejero de Universidad de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, la "capacidad de trabajo, fuera de lo común", que tenía, subrayando que "ha vivido por y para la Universidad siempre".

Así lo ha subrayado Torralbo en un acto celebrado bajo la premisa de que "la Universidad recuerda a quienes dejan una huella imborrable en su comunidad", en este caso en homenaje a Gómez Villamandos, que fue rector de la UCO entre 2014 y 2022, fallecido el pasado 2 de junio, y cuya pérdida "ha dejado un profundo vacío en las personas que lo conocieron y en toda la comunidad universitaria".

El evento ha conseguido congregar a multitud de representantes de la Junta de Andalucía, la CRUE-Universidades Españolas, la Facultad de Veterinaria y de toda la comunidad universitaria y la sociedad civil, en un emotivo acto en el que se ha resaltado, no sólo la trayectoria académica, científica, universitaria e institucional de Gómez Villamandos y su contribución al desarrollo de la UCO y del sistema universitario andaluz, sino también la "capacidad de trabajo y liderazgo" y el "legado humano de una de las figuras más influyentes del sistema universitario español de las últimas décadas".

El rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha querido señalar al principio del acto que Gómez Villamandos fue el "primer rector formado íntegramente en la UCO" y que, además, "entendía su labor como una responsabilidad permanente", aludiendo también Torralbo a su "gran conocimiento de la universidad y capacidad para buscar acuerdos".

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado la vocación de Villamandos por "intensificar la relación entre la ciudad, su provincia y la universidad", y el papel que ejerció su equipo de dirección en la colaboración para presentar el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra.

El acto, que ha contado con la presencia de numerosas autoridades, familiares y amigos del homenajeado, ha arrancado con una semblanza realizada por su hermano, Rafael Gómez Villamandos, quien ha comenzado repasando toda su trayectoria desde sus inicios hasta su llegada a la universidad, en la que compatibilizó la gestión en distintos cargos con la producción científica.

En su discurso, ha destacado "su altura de miras, su capacidad para tender puentes, y su determinación para que la universidad, que concebía como un motor de progreso, llegará lo más lejos posible".

En representación del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología de la UCO, ha intervenido el catedrático Librado Carrasco, quien, desde una faceta más personal, ha recordado sus vivencias y recuerdos en los albores de la carrera investigadora que ambos compartieron, en la que disfrutaban "de la amistad y de aquellas conversaciones con los maestros que le transmitieron su pasión por la investigación".

Por su parte, la exdecana de la Facultad de Veterinaria Rosario Moyano, ha recordado a Gómez Villamandos como "un hombre comprometido con el conocimiento y el servicio público, que contribuyó enormemente al prestigio de la veterinaria cordobesa".

En este sentido, Moyano ha destacado tres hitos importantes al frente de su etapa como rector, en concreto, la gestión de la pandemia, "en la que demostró serenidad y capacidad de liderazgo", la celebración del 175 aniversario de los estudios de Veterinaria en Córdoba, "que vivió con especial ilusión", y el recibimiento de la Medalla de Oro de manos de la Facultad de Veterinaria en reconocimiento a su trayectoria profesional.

El profesor de la UCO Luis Medina, por su lado, ha sido el encargado de intervenir en representación del equipo de dirección que acompañó a Villamandos en su etapa al frente del Rectorado, en un discurso en el que se ha referido a su "incontestable carisma, sus cualidades para la alta gestión universitaria y su capacidad para afrontar los problemas con extraordinario optimismo".

De este modo, Medina ha recordado que Gómez Villamandos abordó las bases para acometer el primer gran relevo generacional de la universidad y ha destacado que la investigación fue "la piedra angular y el factor diferencial de su gestión".

El evento, organizado por el Centro Andaluz de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), del que José Carlos Gómez Villamandos fue uno de sus principales promotores, ha contado también con la intervención de presidente de CRUE, Julián Garde, quien ha repasado la etapa de Villamandos como presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas.

Así, Garde ha destacado su liderazgo durante el proceso de elaboración de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y su "enorme influencia a nivel nacional en la gestión universitaria", y ha definido al homenajeado como un hombre "culto, inteligente, y educado, que destacaba por su pensamiento ágil".

Por último, el acto ha contado con la intervención de la viceconsejera de Universidad, Investigación, e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido, en nombre de todo el equipo que rodeó a Villamandos al frente de esta consejería entre 2022 y 2026, quien ha querido destacar su "paciencia, y talante, su manera de liderar exigente, pero con capacidad de escucha, y su habilidad para convertir los problemas en retos".

Garrido, que también ha resaltado su "capacidad para recurrir al humor, incluso en momentos difíciles", ha definido a Gómez Villamandos como "un hombre que no hacía ruido, que no buscaba protagonismo, pero que dejaba huella en cada paso que daba".

El acto, moderado por la catedrática de la Universidad de Córdoba y directora del Caizem, María Ángeles Risalde, ha concluido con la entrega de un recuerdo a la familia del exrector de la UCO y con un video conmemorativo sobre su vida y trayectoria académica, científica, e institucional.