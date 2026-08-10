Recuperadas las joyas de la Virgen de la Fuensanta de Alcaudete (Jaén) y detenido el presunto autor del robo

Imagen de la Virgen de la Fuensanta Coronada, patrona de Alcaudete - COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA FUENSANTA CORONADA

JAÉN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de la Santísima Virgen de la Fuensanta Coronada de Alcaudete (Jaén) ha comunicado que se han recuperado las joyas sustraídas a la imagen el pasado 6 de agosto, al tiempo que se ha logrado detener al presunto autor del robo.

Tal y como ha informado la propia cofradía en su perfil de redes sociales, "se ha podido seguir la pista de las piezas sustraídas, logrando finalmente localizar y recuperar la totalidad de aquellas que poseen valor material y económico".

Únicamente permanece en paradero desconocido el pequeño borreguito que portaba el Niño Jesús. Se trata de una pieza que, por su "fragilidad y por la escasa consideración que pudo recibir precisamente al carecer de valor material, puede resultar especialmente difícil de recuperar", pero "cuyo valor sentimental y devocional, por lo que representa, es muy elevado".

La cofradía ha expresado su "más profundo agradecimiento, reconocimiento y respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", y muy especialmente a la Guardia Civil y a la Policía Local de Alcaudete, por "la extraordinaria rapidez, profesionalidad, coordinación y discreción con las que han actuado desde el primer momento".

Añaden que han sido horas de "enorme preocupación" para la cofradía y para "todo un pueblo profundamente unido a su patrona". Asimismo, han agradecido "las innumerables muestras de cariño, preocupación y apoyo" recibidas.

Por último, elevan una oración por la persona detenida como presunta autora de estos hechos, pidiendo "al Señor, Buen Pastor que no abandona a ninguna de sus ovejas, que su Misericordia alcance su corazón, lo mueva al arrepentimiento y lo reconduzca a su redil".