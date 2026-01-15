Regantes reclaman al Gobierno el modelo de financiación "comprometido" para el segundo tramo de Rules, en Granada

Reunión con la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo para el seguimiento de las conducciones de Rules. Archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo ha reclamado al Gobierno que "restituya el modelo de financiación acordado" para el desglosado 3 de las canalizaciones de Rules, de modo que el 80 por ciento proceda de fondos públicos y el resto sea asumido por los regantes; o que en caso contrario se activen ayudas equivalentes.

El colectivo ha trasladado su "profundo desacuerdo" con las declaraciones realizadas por el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, en las que urgía a los regantes la firma del convenio de financiación y ejecución de las obras para que puedan comenzar lo antes posible.

Los regantes defienden que no son responsables de la situación de bloqueo ni del retraso acumulado de este tramo sino "los principales perjudicados por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Administración General del Estado".

Sostienen que se les trasladó el "compromiso expreso" de que el 80 por ciento de la financiación procedería de fondos europeos y el 20 por ciento restante sería asumido por los regantes, extremo que "fue determinante" para su disposición a avanzar en el proyecto.

"Hoy la realidad es bien distinta: esos fondos europeos se han perdido sin que se nos haya dado una explicación clara, transparente y oficial de los motivos ni se haya ofrecido una alternativa que respete el acuerdo alcanzado", censuran a través de un comunicado.

Agregan que cuando Acuaes remitió el borrador del convenio hace ya casi un año, se les indicó expresamente que se habilitarían ayudas para que los regantes pudieran acogerse a ellas y hacer viable su participación económica pero doce meses después "no existe ninguna convocatoria, ni línea de ayudas, ni instrumento financiero que respalde aquellas afirmaciones".

"Esta falta de cumplimiento genera una situación de inseguridad e indefensión para los agricultores", censuran desde la Comunidad de Regantes, que reprochan que se les pretenda trasladar "la presión para firmar un convenio cuando las condiciones prometidas no se han respetado y cuando la inanciación comprometida ha desaparecido".

Recuerdan los agricultores que las infraestructuras de Béznar-Rules "no son un capricho sino una obra estratégica largamente esperada y vital para la supervivencia del sector agrícola de la Costa Tropical" y piden que se restituya el modelo de financiación acordado 80-20 o se habiliten ayudas equivalentes de manera inmediata.

También reclaman que se expliquen públicamente las causas de la pérdida de los fondos europeos comprometidos y que se asuman las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes.

El convenio remitido por Acuaes recoge una inversión aproximada de 55 millones de euros asumidos por la sociedad mercantil estatal a devolver en 30 años, una vez que, terminadas las obras, el agua beneficie a las explotaciones agrícolas.