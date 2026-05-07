Rego defiende la "coordinación permanente" con las comunidades sobre el Hantavirus: "Está todo absolutamente controlado"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en una atención a los medios en Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la "coordinación permanente" entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la gestión del crucero afectado por el brote de hantavirus que se dirige de camino a las Islas Canarias.

"Está todo absolutamente controlado y supervisado y hay mecanismos de coordinación permanente, no hay ninguna duda al respecto, con las comunidades autónomas", ha afirmado la ministra en una atención a los medios en Sevilla mientras participaba en un acto de campaña de Por Andalucía.

Asimismo, Rego ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y las comunidades. El Ministerio de Sanidad está llevando a cabo todo un protocolo que es absolutamente garantista", ha subrayado.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha explicado que el crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente no atracará en el archipiélago, sino que "solo fondeará", y la evacuación de los pasajeros será con una lancha o una nave nodriza.

Según ha desvelado Clavijo, ha trasladado al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirija a Canarias, aunque la ministra de Sanidad le ha informado de que el buque no atracará.

"Creemos que una muy buena noticia porque los vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", ha añadido Clavijo.

El brote de hantavirus fue decretado en el crucero 'Hondius', que partió de la ciudad argentina de Ushuaia con destino a Países Bajos. Este miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmaba el pasado miércoles la repatriación de los 14 españoles contagiados de hantavirus en la embarcación "está preparada", y que la cuarentena en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla' de Madrid será "voluntaria".

El crucero, que ya partió desde aguas de Cabo Verde, llegará en tres días a las cercanías del puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.