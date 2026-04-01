Renfe ejecuta plan alternativo de transporte entre Sevilla y Zafra por obras de mejora de Adif a partir de este martes

Archivo - Imagen de archivo de Cercanías en Sevilla. - RENFE - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe activará a partir del 7 de abril un plan alternativo de transporte entre Sevilla y Zafra para los cuatro servicios --dos por sentido-- que circulan a diario entre ambas provincias.

En un comunicado, la compañía ferroviaria ha precisado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prosigue con los trabajos enmarcados en la renovación integral de la línea Mérida-Los Rosales.

Así, en este periodo se organizará un plan alternativo de transporte por carretera para los servicios de Media Distancia que conectan la capital andaluza y la región extremeña. De este modo, se establecerán autobuses directos entre Sevilla y Zafra, así como autobuses que realizarán la ruta por las estaciones intermedias.

Una vez finalicen estas obras que resultan incompatibles con la circulación, Adif continuará desarrollando otros trabajos en la vía "que pueden suponer algunos reajustes horarios del servicio de manera temporal", ha advertido la entidad.

Para hacer uso de este plan alternativo, Renfe ha concretado que es necesario adquirir o formalizar el billete antes de viajar y no está permitido el transporte de mascotas ni bicicletas en los servicios de transbordo por carretera.

En suma, el servicio alternativo de transporte en la C3 de Sevilla, que se sucederá entre el 7 y el 20 de abril, realizarán por carretera el trayecto Los Rosales-Tocina-Alcolea del Río-Villanueva del Río-Minas-Pedroso-Cazalla-Constantina. Asimismo, el tramo entre Los Rosales y Santa Justa se realizará en trenes de la línea C1 de Cercanías.