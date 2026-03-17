Las renovables aliviarán el precio de la luz en primavera pese al cierre del Estrecho de Ormuz, según Tempos Energía

Archivo - Imagen de molinos eólicos. - TEMPOS ENERGÍA. - Archivo

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La posición actual de las energías renovables en España --con un sistema hidráulico situado al 82,6 por ciento de llenado y una energía solar firme-- aliviará el precio de la luz para esta primavera pese al reciente cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 por ciento del comercio global de gas natural licuado.

Según ha explicado el director general de la consultora Tempos Energía, Antonio Aceituno, esta contención se preveé temporal y los meses de verano "amenazan con devolver al pool sus niveles más altos desde 2022, con precios en el mes de junio por encima de los cien euros el megavatio hora y hasta los 120 euros en los meses de julio y agosto, si la tensión no queda resuelta en un mes y la referencia del gas continúa aproximándose a los 90 euros el megavatio hora".

"Gracias al colchón hidráulico actual, España seguirá amortiguando el impacto en primavera, pero no durante verano, ya que, en caso de que la ofensiva perdurase, los mercados eliminarían el concepto de tensión para reconocer un escenario de auténtica emergencia energética", ha señalado el experto.

Por otro lado, en un escenario en el que el conflicto se resolviera en las próximas semanas y Ormuz recuperara la actividad, el gas europeo podría retroceder a la horquilla de los 35 y 40 euros el megavatio la hora, lo que supondría una caída del 20 o 30 por ciento respecto a los niveles actuales y una estabilización del pool sobre los 50 euros en junio y en los 60 euros a lo largo del tercer trimestre. Con todo lo anterior, desde la consultora Tempos Energía han recordado que el mercado "necesitaría al menos 45 días para recuperar el equilibrio logístico".

FUTUROS ELÉCTRICOS AMENAZADOS POR LA GEOPOLÍTICA

El mercado del gas ha despertado del "letargo de precios bajos" que dominaban desde finales de 2025 y ha regresado a la zona intermedia y alta en donde "reina la volatilidad". En este sentido, el rebote del mercado del gas es consecuencia directa tanto del conflicto bélico en Irán y de la dependencia europea de gas natural licuado.

La guerra ha paralizado durante varios días las exportaciones desde Ras Laffan, la mayor planta de gas natural licuado de Catar, y según apunta Aceituno, esto "se traduce en una prima de riesgo en el mercado". Además, se suma el hecho de que las reservas europeas se encuentran alrededor del 29 por ciento de capacidad, lo cual supone "un nivel claramente por debajo del registrado hace un año" y que obliga al sistema a reconstruir los inventarios durante la primavera y el verano".

A esta situación se añade el protagonismo con el que podría contar Asia, ya que parte del suministro destinado para Europa puede verse desviado hacia el Pacífico, reactivando así su demanda y resurgiendo como principal comprador de gas natural licuado. Con este mapa, el segundo trimestre ha salido de la zona baja a una intermedia alta encareciendo los precios del gas más de 81 por ciento, arrastrando consigo la curva eléctrica. "Los 44 euros por megavatio hora no es un nivel extremo, pero si una advertencia para un trimestre incómodamente caro", ha expuesto Aceituno.

Posteriormente, el tercer trimestre puede verse marcado por la tensión del gas, "mucho más volátil y con un precio más caro". En este caso, los futuros eléctricos para verano se disparan hasta los 78 euros el megavatio hora.

EL POOL AUMENTA SU DEPENDENCIA DEL GAS

Con respecto al pool del mes de marzo, desde Tempos Energía indican que "la tensión ha regresado al mercado eléctrico español". Mientras que febrero fue un mes "extraordinariamente barato" --16,41 euros megavatio hora--, marzo ha despertado "bruscamente", situándose en los 64,05 euros el megavatio hora de media.

El encarecimiento de las horas se concentra al anochecer, llegando a alcanzar el pico más alto de los últimos meses al registrarse 247,15 euros el megavatio hora. Por su parte, la energía solar continúa manteniéndose fuerte y provocando que los mediodías se registren "muy baratos", si bien el equilibrio se pierde en el resto del día, devolviendo el peso a los ciclos combinados y quedando pendiente del gas cuando cae la tarde.

VOLATILIDAD ANTE EL BLOQUEO DE ORMUZ

El brent ha entrado en una fase "extremadamente inestable" y solo responde ante la pregunta de cuánto tiempo puede permanecer alterado el sistema energético global sin romper la demanda. Desde Tempos Energía han subrayado que "el petróleo cotiza riesgo, seguridad marítima y miedo geopolítico", y que siempre que Ormuz mantenga la situación de bloqueo, "la normalidad del mercado estará marcada por la alta volatilidad".

Para el director de la consultora, el escenario central sitúa al barril brent entre los 90 y los 110 dólares para el próximo trimestre, "una franja de tensión alta solo superada por primera vez desde 2022". Si el conflicto se enquista, el precio del barril puede moverse entre los 115 y 130 dólares y, por otra parte, solo una desescalada rápida del conflicto haría regresar a los 80 y 90 dólares, aunque este "sigue siendo un petróleo caro y lejos de la normalidad".

Los tres factores de los que depende el brent pasan por la operatividad en Ormuz, la capacidad de Arabia Saudí y Emiratos de redirigir exportaciones fuera del Golfo y el uso de las reservas energéticas. Así, los 570 millones de barriles movilizados por la Agencia Internacional de la Energía y Estados Unidos ayudan a estabilizar el mercado, aunque "no solventan el cuello de botella", según ha indicado Aceituno.