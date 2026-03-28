Rescatada una mujer tras quedar atrapada en mitad de una tirolina de la Vía Ferrata de Güéjar Sierra (Granada)

Rescatada una mujer tras quedar atrapada en mitad de una tirolina de la Vía Ferrata de Güéjar Sierra. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado en la tarde de este sábado a una mujer que había quedado suspendida en mitad de la tirolina de la Vía Ferrata de la Araña, en el término municipal de Güéjar Sierra (Granada), sin posibilidad de continuar por sus propios medios.

Según ha informado el instituto armado en una nota, la incidencia motivó la activación, a las 15,15 horas, de dos especialistas del Servicio de Montaña pertenecientes al Greim de Granada y de la Unidad Aérea de la Guardia Civil (UAER), que se desplazaron al lugar para llevar a cabo el rescate.

La actuación concluyó con éxito a las 16,35 horas, momento en el que la mujer fue rescatada y trasladada hasta el parking de vehículos situado en las inmediaciones de la vía ferrata.

La intervención permitió resolver la situación con rapidez y seguridad gracias a la actuación coordinada de los efectivos especializados movilizados.