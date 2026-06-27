Rescatado en helicóptero un barranquista herido en Pozo Alcón (Jaén)

Labores de rescate del barranquista herido en Pozo Alcón (Jaén). - GUARDIA CIVIL JAÉN

POZO ALCÓN (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Jaén rescata en helicóptero a un barranquista herido en Pozo Alcón (Jaén). Durante la tarde de este sábado, un varón de 55 años, vecino de la localidad granadina de Baza, ha resultado herido tras sufrir un accidente mientras practicaba barranquismo en la poza final del Barranco de la Bolera, en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén), un enclave de "muy difícil acceso".

Una patrulla de la Guardia Civil de Pozo Alcón logró acceder hasta el lugar, sacar al accidentado del agua e inmovilizarlo, "prestándole los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia", según ha precisado la Benemérita en una nota.

Ante la imposibilidad de realizar la evacuación por vía terrestre, se activó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, con base en Granada, que llevaron a cabo el rescate mediante helicóptero y su posterior evacuación al Hospital de Baza (Granada). El herido permanecía consciente durante la intervención y presentaba posibles fracturas en la cadera y en una pierna.