Rescatado un hombre herido y aislado por el temporal en un cortijo de Quesada (Jaén)

Lugar por el que tuvo que pasar el tractor para efectuar el rescate - GUARDIA CIVIL

JAÉN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un hombre de 64 años que se encontraba herido y aislado en un cortijo de Quesada (Jaén). Fueron los familiares los que dieron la voz de alerta tras llevar desde este lunes sin poder contactar con él. Además, no se podía acceder al cortijo donde reside porque el vado que da acceso a la finca se encuentra inundado por el elevado caudal del río.

Hasta el lugar, conocido como Caserío Los Donadíos, en el término municipal de Quesada, se desplazaron este miércoles efectivos de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), junto a bomberos, Policía Local y servicios sanitarios.

Los componentes del operativo de rescate consiguieron atravesar el río con ayuda un tractor de grandes dimensiones con remolque. La víctima fue localizada en la finca, con un pie fracturado tras haber sufrido una caída.

El herido fue asistido en el lugar por parte de personal sanitario y una vez estabilizado fue evacuado y trasladado hasta el Hospital de Guadix (Granada) para su evaluación y tratamiento.