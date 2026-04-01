Rescatado un senderista herido durante el descenso del pico La Maroma en Alhama de Granada

Tareas de rescate de un senderista durante el descenso del pico de La Marona, en Alhama de Granada. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado este pasado martes por la tarde a un senderista de 58 años de edad, que resultó lesionado mientras descendía del pico de La Maroma, concretamente por la zona conocida como El Contadero, en el término municipal de Alhama de Granada.

Sobre las 14,00 horas, los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greun) de la Guardia Civil de Granada recibieron aviso a través de la Central de Emergencias de la Junta de Andalucía, el 112, porque una persona había sufrido una torcedura de tobillo mientras descendía por el sendero que conduce al Robledal desde el pico La Maroma, lo que le impedía continuar la marcha por sus propios medios.

De inmediato, fueron activados dos especialistas del Greim de la Comandancia, junto a la tripulación del helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de Granada, que se desplazaron al lugar para llevar a cabo su evacuación.

Asimismo, una patrulla de la Guardia Civil de Zafarraya se desplazó previamente a pie hasta el lugar donde estaba el accidentado, tras recorrer aproximadamente cinco kilómetros, para facilitar su traslado a una zona despejada de arboleda que permitiera la intervención por vía aérea.

Tras localizar al senderista herido junto a la patrulla, los agentes del Greim le examinaron e inmovilizaron la extremidad afectada con una férula. Posteriormente, fue evacuado a una zona segura para realizar, mediante un ciclo de grúa, el ascenso y embarque del mismo al helicóptero, que lo trasladó al hospital PTS de Granada para recibir atención sanitaria.