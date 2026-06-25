Retenciones durante tres horas en la A-45 sentido Málaga por una colisión entre dos camiones y un coche sin heridos

Archivo - Un agente del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-45 ha registrado este jueves unas tres horas de retenciones a la salida de Córdoba destino a Málaga como consecuencia de una colisión por alcance entre dos camiones y un coche, en la que no ha habido que lamentar personas heridas.

Según han informado desde el Servicio de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía y la Guardia Civil de Tráfico, el accidente ha tenido lugar sobre las 13,40 horas a la altura del kilómetro 9 de la citada vía, en el término de la capital cordobesa, por causas que ahora se investigan.

Ante ello, han sido alertados los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, los Bomberos y los facultativos sanitarios, así como el personal de Mantenimiento de Carretera.

Ha habido retenciones en la zona al quedar cortada la circulación en ambos carriles sentido Málaga y en el kilómetro 5 se ha establecido un desvío alternativo, hasta las 16,30 horas, cuando se ha reabierto el carril izquierdo y a las 17,00 horas pasadas seguía cortado el carril derecho en un kilómetro, del 8,5 a 9,5.