Los medios terrestres trabajan en el incendio de Las Jaras (Córdoba) que provoca el desalojo voluntario de ocho personas

CÓRDOBA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los medios aéreos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) se han retirado del incendio forestal declarado este miércoles en el paraje Las Jaras, en Córdoba, mientras continúan los efectivos terrestres trabajando para su estabilización. El fuego ha provocado que ocho personas abandonen sus viviendas de forma voluntaria.

Según ha informado el propio Infoca a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en tierra trabajan seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), tres autobombas y una Unidad Médica.

Por aire han llegado a actuar durante la jornada un helicóptero ligero, uno semipesado, dos helicópteros de carga en tierra y un bulldócer.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado "optimista" ante la evolución del incendio y ha agradecido la labor del Plan Infoca, así como la de la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba, que ha movilizado a 16 agentes de Policía Local y cinco vehículos de bomberos en apoyo al operativo. Asimismo, ha señalado que ocho vecinos han abandonado sus viviendas de forma voluntaria ante la evolución del fuego.