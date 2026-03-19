Retrasos de 20 minutos en cinco trenes de alta velocidad por un calentamiento de un tren Ouigo Madrid-Sevilla

Archivo - El nuevo tren de alta velocidad Ouigo a su llegada a la estación María Zambrano. A 15 de enero de 2025 en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado este jueves de la suspensión durante media hora de la alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de Toledo por el calentamiento en una rodadura de un tren Ouigo que hacía el trayecto desde la capital de España a Sevilla. Se han visto afectados cinco trenes, con un retraso medio de 20 minutos.

El incidente se ha producido a las 09,38 horas cuando un Oigo Madrid-Sevilla se ha tenido que detener en vía I entre Mora y Orgaz y Urda --en la provincia de Toledo-- "por alarma de eje muy caliente", según ha explicado Adif a Europa Press.

A las 09,42 ha quedado interrumpida la circulación por la otra vía "para reconocimiento de la composición". En torno a las 10,14 horas se ha recuperado el servicio, tal como ha detallado el Administrador de Infraestructuras. El incidente ha obligado a cortar algo más de 30 kilómetros de vía.