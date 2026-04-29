Rocío Díaz destaca las siete bajadas de impuestos en Andalucía con el Gobierno de Juanma Moreno

La cabeza de lista del PP por Granada a las elecciones del 17 de mayo, Rocío Díaz, en un acto en Granada. - PP

GRANADA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por Granada a las elecciones del 17 de mayo ha asegurado este miércoles que las siete bajadas de impuestos aprobadas del Gobierno de Juanma Moreno "han permitido sacar a Andalucía del infierno fiscal en el que se encontraba en 2018 y situarla entre las comunidades con menos impuestos a la vez que crece la calidad de los servicios públicos".

Las bajadas han incluido, según ha expuesto, reducciones en el IRPF, mejoras en las deducciones para familias numerosas, jóvenes y personas con discapacidad, rebajas en Sucesiones y Donaciones, tipos reducidos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la bonificación del cien por cien del Impuesto sobre el Patrimonio.

Díaz ha subrayado que estas medidas se han adoptado "incluso en un contexto en el que Andalucía recibe menos financiación que la media y después de las subidas indiscriminadas de gobiernos anteriores".

"Las bajadas de impuestos han supuesto un ahorro de 172 millones de euros para los granadinos y 1.794 millones para los andaluces en el año 2025 respecto a lo que habrían pagado en 2018", ha explicado la candidata.

"No solo no ha caído la recaudación, sino que ha crecido y han mejorado los servicios públicos y ha crecido el empleo desde que Juanma Moreno llegó a la presidencia hace ocho años", ha afirmado.

"Las medidas han beneficiado a todos los contribuyentes, pero especialmente a quienes afrontan mayores dificultades económicas o familiares; Juanma Moreno ha demostrado que la política fiscal debe estar al servicio de las personas y no al revés", ha señalado la candidata del PP, al tiempo que ha detallado las nuevas deducciones fiscales para celiacos, la práctica deportiva y gastos veterinarios.

"También han favorecido a jóvenes que buscan acceder a su primera vivienda, a familias numerosas y a personas con discapacidad, colectivos para los que se han reforzado los incentivos fiscales y los tipos reducidos en la compra de vivienda".

Díaz ha subrayado que este impacto "también se nota en Granada, donde miles de familias han podido aliviar su carga fiscal y afrontar con más seguridad las decisiones importantes de su día a día".

La candidata también ha advertido de que el modelo de financiación planteado por el Ministerio de Hacienda no corrige el agravio que sufre Andalucía desde hace más de una década y limita las competencias normativas de las comunidades autónomas.

"Esta propuesta va en la dirección contraria a lo que necesita Andalucía, que debe mantener su capacidad para seguir aplicando políticas fiscales que favorezcan el crecimiento y el empleo".

"Andalucía es hoy una comunidad más atractiva, más competitiva y más justa gracias a esta política fiscal impulsada por Juanma Moreno", ha apuntado. "Queremos que los andaluces tengan más oportunidades, más capacidad para gestionar su patrimonio y un sistema fiscal que acompañe, no que frene", ha concluido.



