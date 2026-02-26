Rojas Marcos atribuye el 23F al "golpe blando que habían estado urdiendo entre el Rey Juan Carlos y Felipe González"

Archivo - El histórico político Alejandro Rojas Marcos en un acto público en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fundador del Partido Andalucista (PA) y exalcalde de Sevilla, Alejandro Rojas Marcos, ha atribuido este jueves el intento de golpe de Estado protagonizado por el exteniente coronel Antonio Tejero con el asalto al Congreso de los Diputados del 23 de febrero de 1981 al "golpe blando que habían estado urdiendo entre el Rey --Juan Carlos I-- y el ex presidente del Gobierno Felipe González".

Rojas Marcos se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la muerte en Alzira (Valencia) a los 93 años de edad del exteniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años de cárcel por el asalto al Congreso en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, justo un día después de que el Consejo de Ministros autorizase la desclasificación de documentos secretos relativos al golpe.

"Este señor puso a España en peligro. Yo estaba allí y sé las órdenes que tenían, lo sabe todo el mundo, era primer disparo al aire, segundo al cuerpo. Me jugué mi propia vida", ha recordado sobre el episodio vivido el 23 de febrero de 1981 en el Congreso, antes de defender la necesidad de "entender las causas" por las que Tejero actuó de esta manera.

En su opinión, hay una causa "profunda" que responde a que para Tejero "la democracia era algo enemigo de España y había que salvar a España atacando a la democracia contra la que había ido Franco porque la represión y la violencia era su religión política". "Tomemos nota de eso para que no vuelva jamás, no un Tejero, sino un Franco y su golpe de Estado", ha añadido.

Como causa "inmediata" del 23F, Rojas Marcos ha señalado "el golpe blando que entre el Rey y Felipe González habían estado urdiendo y que dio a la extrema derecha la posibilidad de decir, blando no, duro". A su juicio, la documentación desclasificada por el Consejo de Ministros evidencia que ni Juan Carlos I ni González "no tuvieron nada que ver" con el 23F porque "no son tontos como para mandar a Tejero, pero que hubo un golpe blando que abrió la puerta a ese es evidente".

"El rey Juan Carlos era el jefe de las Fuerzas Armadas y tardó horas en decirle a Milán del Bosch la orde de retirar las tropas, ¿qué explicación hay?", se ha preguntado el fundador del PA, que ha asegurado que el general Armada pidió permiso al monarca "para ir a las Cortes a ofrecerle a Tejero una solución política con el PSOE implicado en el nuevo Gobierno y el rey tenía que haber dicho ni se te ocurra y no se lo dijo, le dijo si vas lo haces a título personal, quebrando las reglas de la democracia".

Por último, Rojas Marcos ha defendido que la desclasifición de los documentos secretos relativos al 23F "debía haberse producido muchísimo antes". "No entiendo que el PSOE, que ha estado gobernando España tantos años, ha tardado tanto en hacer esto. ¿Por qué? Tendrían que dar explicaciones Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o el mismo Mariano Rajoy", ha añadido antes de señalar que le parece "comprensible que la derecha no tirase de la manta en algo que hizo su extrema derecha".