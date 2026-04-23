El Salón Mudéjar de Jaén acoge una sesión sobre turismo sostenible enmarcada en la IV Misión Técnica Iberoamericana

Recepción en el Ayuntamiento de Jaén a los participación en la misión técnica iberoaméricana. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón Mudéjar de Jaén ha acogido este jueves una sesión sobre turismo sostenible en el marco de la IV Misión Técnica Internacional de la Unión Iberoamericana de Municipalistas.

En ella, se han compartido experiencias de los nueve países iberoamericanos participantes con otros municipios de España como la propia capital jiennense, Úbeda y Elche, para generar desafíos, oportunidades y soluciones entre territorios

Previamente, el Ayuntamiento de Jaén ha sido escenario de una recepción a los participantes, representantes institucionales, técnicos y expertos en gestión pública. El alcalde, Julio Millán, ha dado la bienvenida y ha destacado el valor de este encuentro, que sitúa en el centro el municipalismo, para fortalecer la coordinación y compartir propuestas de futuro entre territorios.

Además, ha animado a conocer la ciudad y a convertir a los munícipes en prescriptores de las bondades de Jaén, desde su patrimonio natural a la gastronomía pasando por las huellas arquitectónicas de sus 5.000 años de historia, de las que ha destacado la Catedral, un templo que ha dejado su huella en otros de América, según ha informado el Consistorio.

Con respecto a la mesa denominada 'Turismo, cultura y deporte como puente de alianzas entre territorios más sostenibles, inclusivos y competitivos', ha contado con la concejala jiennense de Cultura, María Espejo; el diputado de Promoción y Turismo de Jaén, Francisco Javier Lozano; el concejal de Deporte, Agricultura, Medio Ambiente y Palmeral de Elche, José Antonio Román, y Alejandra Galindo, directora del Colegio Municipal de los Deportes de Zapopán (México).

La introducción ha estado a cargo de la secretaria general de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, María García, quien ha destacado este encuentro en Jaén como "una oportunidad para compartir experiencias" y "un espacio de creación de conocimiento con autoridades de muy alto nivel que comparten no solo su gestión, sino sus desafíos y soluciones".

"Tenemos una vinculación muy estrecha con Jaén, donde el turismo y la cultura es un enclave donde se desarrolla la economía local, y para nosotros Jaén es un modelo que no es sólo para España, sino también transferible a los países que nos acompañan como República Dominicana, Uruguay, Chile, Colombia, México, Guatemala y Venezuela", ha afirmado.

OLEOTURISMO

Por su parte, Espejo ha compartido el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y la apuesta municipal por la consecución de Jaén como capital del oleoturismo. En este contexto, ha aludido a la importancia de su ingrediente "estrella", el AOVE, y la cocina jiennense con sus cuatro Estrellas Michelín a la cabeza. Asimismo, ha señalado la "alianza existente entre el oro líquido que se abraza con la cocina tradicional mexicana".

En cuanto al trabajo que se viene desarrollando desde el Ayuntamiento en esta materia del oleoturismo, la edil ha hablado como los planes de sostenibilidad turística en destino para apuntalar este importante valor de la cultura del aceite a través de este Oleoturismo y convertir Jaén en la Capital del Oleoturismo de España.

Una herramienta de transformación subvencionada por los fondos Next Generation que integran actuaciones como la puesta en valor del yacimiento arqueológico denominado Villa Romana de los Robles. Un proyecto que ha explicado con la proyección de un vídeo divulgativo para visibilizar cómo será la construcción eficiente de un Centro de Innovación Turística de los Paisajes Olivareros de Andalucía.

"Una villa romana que albergaba una almazara y que ahora nos abre el camino hacia nuevas oportunidades turísticas que giran en torno a nuestro oro líquido" ha concluido la concejala de Cultura y Turismo.