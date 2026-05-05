Santiago (IU) achaca a la reforma laboral el que, "por primera vez", haya en España 22,1 millones de ocupados

Enrique Santiago, en la sede provincial de IU en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha achacado a la reforma laboral que sacó adelante el Gobierno de España, "con el voto en contra de PP y Vox", el que, "por primera vez en nuestro país, hay más de 22.100.000 trabajadores y trabajadoras en activo".

En rueda de prensa en la sede provincial de IU en Córdoba, el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso ha reaccionado así después de conocerse este martes que la Seguridad Social rompió en abril la barrera de los 22 millones de ocupados, tras ganar una media de 223.685 cotizantes respecto al mes anterior (+1%), mientras que el paro registrado bajó en 62.668 personas en el cuarto mes del año en relación a marzo (-2,6%), hasta situar la cifra de parados en 2.357.044 personas, la más baja desde junio de 2008.

A ello se ha referido Santiago, subrayando que "el paro desciende entre los jóvenes", hasta el punto de que "hay menos de 170.000 parados jóvenes por primera vez en nuestro país, y el paro femenino también ha descendido", siendo éste "el desempleo femenino más bajo desde el año 2008", a lo que se suma, que "en Andalucía, además, se han creado 470.000 empleos más, y otra muy buena noticia es que uno de cada dos contratos realizados en abril son indefinidos".

A juicio de Enrique Santiago, todo esto "ha sido posible gracias a la reforma laboral" que promovió el Gobierno de la Nación, que integran PSOE y Sumar, y a la que, según ha recordado "votaron en contra el Partido Popular y Vox, que no tenían ninguna intención de facilitar políticas que atendieran las necesidades de la gente".

Además, según ha resaltado el diputado nacional de Sumar por Córdoba, "gracias al impulso del Ministerio de Trabajo, hoy, por ejemplo, Andalucía tiene más dinero para planes de empleo que cualquier otro territorio" de España, contando este año con "100 millones de euros, tanto para la comunidad autónoma, como para ayuntamientos, para llevar adelante planes de empleo".

Junto a ello, Santiago también ha considerado "muy buena noticia" el que "los más de 500.000 andaluces y andaluzas que perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han tenido un incremento", en los últimos siete años y gracias al Gobierno central, "de un 66%", y ello a pesar que, nuevamente, "el Partido Popular y Vox votaron en contra del incremento" del SMI, con argumentos "tan falaces y mentirosos como que era desestabilizador o electoralista o que destruía el tejido productivo".

También ha querido recordar Santiago que, gracias a la presencia de Sumar en el Gobierno de España, se pudieron "revertir los recortes en materia de desempleo que llevó a cabo el Partido Popular", de forma que "410.000 parados andaluces y andaluzas disfrutan hoy de mayor protección al desempleo que cuando gobernaba el PP" en España.

Igualmente, el portavoz de IU en el Congreso ha recordado como PP y Vox, "hace dos semanas, volvieron a juntar sus votos para hundir" el decreto del Gobierno "que garantizaba el derecho a un arrendamiento digno", pues ambos partidos están en "contra el derecho a la vivienda", como lo evidencia el que sus votos van a "arrojar fuera de sus hogares a 360.000 andaluces y andaluzas que tienen pendiente renovar 140.000 contratos" de alquiler, de modo que, ante dicha "actitud inhumana y cruel" del PP y Vox, Sumar va a "seguir trabajando para garantizar" el derecho a una vivienda digna.