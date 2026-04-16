Sanz destaca que han salido de la lista de espera quirúrgica medio millón de andaluces que "Montero metió en un cajón"

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, en un acto en Córdoba. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves que casi medio millón de andaluces han salido de la lista de espera por una intervención quirúrgica. Medio millón de andaluces, ha dicho, que "Montero metió en un cajón" cuando la secretaria general del PSOE y candidata a la Presidencia de la Junta fue consejera de Salud en Andalucía.

En declaraciones a los medios en Córdoba, Antonio Sanz ha destacado que, con los datos publicados a 31 de diciembre de 2025 del Ministerio de Sanidad, la comunidad "mejora en todos los indicadores". "Se espera menos para una cita con el especialista y se operan más personas pese a que siguen entrando pacientes cada vez de manera mucho más potente", ha afirmado.

El Ministerio de Sanidad ha hecho público los datos de las listas de espera a 31 de diciembre de 2025 tanto para una operación como para una consulta con el especialista en Andalucía, que sitúan la demora media en 173 días para las intervenciones quirúrgicas y en 136 días para cita especializada.

Esto significa, en palabras del consejero andaluz, que "tenemos que seguir avanzando; que vamos por el buen camino y que queda mucho por hacer". En cuanto a los pacientes que esperan más de seis meses para una operación (lo que significa que están fuera del plazo legal), Sanz ha sostenido que la cifra ha bajado un 14,3% frente al 4,2% de España.

Según los datos del Ministerio, en el caso de las intervenciones, el tiempo medio de espera en la comunidad andaluza es el más alto de España, por delante de los 142 días de Cataluña; 137 Cantabrias y 135 de Extremadura. Respecto a las consultas con los especialistas, Andalucía se sitúa en el cuarto lugar por detrás de Canarias con 162, Navarra con 152 y Aragón con 138.

En total, en Andalucía, son 199.950 pacientes los que esperan una operación, lo que equivale a que un 23,42% del total de pacientes que están en la misma situación en España (853.509) son andaluces. En el caso de las consultas con el especialista, los datos del Ministerio apuntan a que la media de espera es de 127 días frente a los 96 días de la media estatal. El 52,7% de las citas en espera con el especialista superan los 60 días.

Atendiendo a la tasa por habitantes que se sitúa en 23,51 pacientes por cada 1.000 habitantes, la comunidad autónoma con más pacientes en la lista de espera quirúrgica no urgente es Cantabria con 24,92 por cada 1.000 habitantes. Le sigue de cerca Cataluña (24,84), La Rioja (23,80), Andalucía (23,51), Asturias (22,12), Valencia (21,96) y Murcia (21,52).

Las listas de espera a 30 de junio de 2025, tanto para una operación como para una consulta con el especialista, reflejaban una situación de demora en Andalucía. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, el tiempo medio de espera en la comunidad andaluza era de 160 días, la cifra más alta de España, por delante de Cataluña (148 días), Extremadura (134), Aragón (131) y Cantabria (128).

En total, en esa fecha, 191.034 pacientes aguardaban una operación en Andalucía, lo que suponía el 22,58% del total nacional (832.728 personas en lista de espera quirúrgica), siendo la comunidad con mayor peso en el conjunto del país. En cuanto a las consultas con el especialista, los datos del Ministerio indicaban una media de espera de 127 días en Andalucía, frente a los 96 días de media estatal. Además, el 52,7% de las citas pendientes superaban los 60 días de demora.

Por tasa de población, Andalucía registraba 22,58 pacientes en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes. En este indicador, la comunidad con mayor tasa era Cataluña (25,39 por cada 1.000 habitantes), seguida de Cantabria (25,39), La Rioja (22,64), Andalucía (22,58), Murcia (21,74), Extremadura (20,83), Asturias (20,80), Aragón (19,04), Galicia (18,75) y Castilla-La Mancha (17,98).