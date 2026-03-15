Sanz y España abordan enfermedades raras y ayudas fiscales por el temporal en semana parlamentaria de comisiones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una imagen de archivo de una comparecencia en comisión. - María José López - Europa Press

SEVILLA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Andalucía tendrá la semana entrante una actividad centrada en la comparecencia de siete consejeros en comisión y entre las que destacará el jueves que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que abordará el jueves el Plan de Atención a Enfermedades Raras, que hace a petición propia y de los grupos Popular y Socialista, y sobre la situación de la sanidad autonómica.

Esta comparecencia de Sanz se produce después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciara esta semana pasada que la Administración autonómica afrontará el pago del medicamento para contrarrestar la enfermedad rara denominada coloquialmente como 'piel de mariposa' tras reunirse con la asociación Debra-Piel de Mariposa y la familia Leo, un niño sevillano que convirtió su caso en viral tras una comparecencia en el Parlamento europeo.

También en esta jornada la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, abordará las medidas fiscales del Decreto-ley 1/2026, que convalidó el Pleno del Parlamento el miércoles 11, e informará del impacto en la economía andaluza del último tren de borrascas.

De igual forma este día la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, abordará el proceso de escolarización en Andalucía del curso 2026-2027.

La actividad parlamentaria semanal comenzará el martes el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, quien detallará las convocatorias de investigación por la Consejería.

Este mismo día la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, comparecerá en la Comisión sobre la Infancia y la Adolescencia sobre las acciones de su departamento en 2025 y las medidas previstas para 2026 en infancia y adolescencia.

El miércoles será el turno del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien detallará las políticas de su departamento para este 2026, a petición de los grupos Popular y Socialista.

En esta jornada la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, informará de los programas con el Tercer Sector para la mejora de la empleabilidad de colectivos vulnerables.

MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES PARA EL PLENO DE LOS DÍAS 25 Y 26

Además de las comisiones la actividad de la Cámara autonómica se proyectará en las reuniones de la Mesa del Parlamento y de la Junta de Portavoces, que abordarán el contenido del Pleno previsto para los días 25 y 26 de este mes de marzo.

Otra actividad la encarnará el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Alejandro Cardenete, que desglosará el informe de fiscalización de la gestión de las listas de espera quirúrgicas en el sistema sanitario público de Andalucía ante la Comisión de Sanidad.

De igual forma presentará los informes de fiscalización de determinadas áreas de los ayuntamientos de Almuñécar y Pinos Puente (Granada), Cazorla (Jaén), Huércal de Almería, Mijas y Pizarra (Málaga), Peñarroya-Pueblo Nuevo (Córdoba), Algodonales y Jerez de la Frontera (Cádiz) ante la Comisión de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Domi del Postigo, abordará el Informe Anual del Consejo Audiovisual de Andalucía de 2025, en la Comisión de Sanidad, Presidencia y Emergencias.