Sanz, "prudente" ante encuesta del Centra, valora que los andaluces apuesten por la "mayoría de estabilidad"

El cabeza de lista del PP-A por Cádiz y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, este martes en Bormujos (sevilla) - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

BORMUJOS (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP-A por Cádiz y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha considerado que hay ser siempre "prudentes" ante los resultados que arrojen las encuestas, pero ha valorado que el barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) hecho público este martes apunte la posibilidad de que los ciudadanos sigan apostando por una "mayoría de estabilidad" como la de los últimos cuatro años.

En declaraciones a los medios de comunicación en Bormujos (Sevilla), Sanz se ha pronunciado así tras conocerse este martes el barómetro del Centra, que señala que el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 57 diputados las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que obtendría el 42,8% de los votos y una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 21% de los sufragios y caería hasta los 26-27 escaños.

"Toda encuesta y en periodo electoral debe ser tomada con prudencia, sea buena o mala, porque queda todavía mucho", ha señalado Antonio Sanz, para quien lo fundamental es apelar a la participación en las elecciones autonómicas.

Ha confiado en que los ciudadanos sigan apostando "por la mayoría de estabilidad que ha garantizado que hoy Andalucía sea ejemplo de seguridad, de estabilidad y de confianza", con la mayoría absoluta que el PP-A obtuvo en los comicios de 2022.

Una estabilidad que, según ha añadido, ha dado "buenos frutos": Se han "duplicado las inversiones extranjeras" en Andalucía, y hay "récord" de empleo, de reducción de paro, de número autónomos, de creación de empresas, de inversión en el extranjero o de producción industrial.

Sanz ha señalado que ve con "optimismo" la encuesta del Centra por la posibilidad de que los andaluces sigan apostando por "la mayoría estabilidad".

