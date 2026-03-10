Satse abre su asamblea autonómica en la senda de "un futuro real para enfermeras y fisioterapeutas"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado la XIV Asamblea Autonómica del Sindicato de Enfermería Andalucía, que se celebra en Granada - ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía ha inaugurado esta tarde en Granada su XIV Asamblea Autonómica, un encuentro que reúne durante tres días a cerca de 200 delegados de toda la comunidad autónoma bajo el lema 'Liderando un futuro real para enfermeras y fisioterapeutas', en un acto con el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz.

La Asamblea Autonómica constituye el máximo órgano de decisión de Satse en Andalucía, y establece las líneas básicas de acción sindical, las directrices organizativas y económicas. En esta ocasión, en el programa de la reunión se ha puesto el foco en los retos inmediatos de la enfermería y la fisioterapia, así como en la necesidad de reforzar el liderazgo profesional y mejorar las condiciones laborales en el sistema sanitario, según ha precisado el sindicato en nota de prensa.

El acto de apertura ha contado con la participación del consejero de Sanidad, quien ha enfatizado el papel de las enfermeras en la reacción ante "tristes y durísimos acontecimientos" como los relativos al accidente de tren de Adamuz (Córdoba), y ha apuntado al compromiso de la Junta con una etapa que ha dicho es "de acuerdo, de avance y de progreso claro para la profesión".

También han participado, ha precisado Satse, la concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores de Granada, Amparo Arrabal, junto al secretario general de Satse Andalucía, José Sánchez Gámez, el secretario provincial, José Manuel Morales, y la secretaria de Acción Sindical, Rosa Elena García Polo.

El secretario general de Satse ha aprovechado el acto de inauguración para trasladar al consejero la necesidad urgente de "implementar mejoras reales para las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, empezando por un incremento adecuado de las ratios profesionales, que garantice una atención segura y de calidad".

Asimismo, ha insistido en que la carrera profesional "debe dejar de ser una carrera de obstáculos y convertirse en un proceso justo y accesible, además de avanzar en el solape de jornada para reforzar la seguridad del paciente y mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, un derecho laboral ya consolidado en la mayoría de los servicios de salud del Estado y cuya ausencia mantiene a los profesionales andaluces en una situación de clara desigualdad y discriminación".

La jornada inaugural ha incluido dos ponencias centradas en el liderazgo enfermero desde la gestión, a cargo de Felipe Cañadas Núñez, subgerente de Enfermería del Hospital Universitario Torrecárdenas (Almería). Posteriormente, Rafael V. Reig Recena, secretario general de Acción Sindical de Satse, ha realizado un recorrido histórico de los 40 años de acción sindical del sindicato.

La asamblea continuará los días 11 y 12 de marzo con sesiones dedicadas a la estatutarización del 061, la igualdad de género en el liderazgo, la acreditación sanitaria y el balance de gestión, culminando con la elección del nuevo secretario general de Satse Andalucía y la clausura a cargo de la presidenta del sindicato, Laura África Villaseñor.

Satse es la mayor organización sindical de la sanidad española con más de 130.000 profesionales afiliados --36.000 en Andalucía y 4.400 en la provincia de Granada-- siendo un referente la defensa de las enfermeras y fisioterapeutas tanto en la sanidad pública como en el ámbito sanitario privado.