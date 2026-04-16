El sector agrario granadino critica "silencio" de la Administración y pide respuestas sobre las ayudas por las borrascas

El sector agrario critica el “silencio” de la Administración y exige respuestas urgentes sobre las ayudas por la borrasca - ASAJA GRANADA

GRANADA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento de las Ayudas por las Borrascas de Granada (formada por Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, alcaldes y partidos políticos) ha criticado el "silencio" de la Administración ante "la falta de avances" en las ayudas destinadas a paliar los daños provocados por las lluvias de los últimos temporales. "Esta es una situación que está generando gran preocupación entre los agricultores y ganaderos de la provincia", señalan.

La comisión se ha reunido este jueves en la Subdelegación del Gobierno en Granada y, tras la misma, ha recordado que hace un mes accedió hace a aplazar movilizaciones tras la petición de la Administración, que pidió tiempo para estudiar la inclusión de las zonas que quedaron fuera del primer decreto de ayudas.

"Ha pasado prácticamente un mes y aún no ha salido el listado con la ampliación", han señalado, aunque han recordado que el Gobierno aprobó un decreto con una disposición adicional que abría la puerta jurídicamente a esa ampliación.

Además, y según señalan desde la comisión, se han aportado informes que demuestran que en varias comarcas ha habido daños superiores al 30%; y han criticado el cambio en las condiciones de acceso a las ayudas.

Sobre este punto han expuesto que, en un primer momento, los agricultores incluidos no debían realizar ningún trámite, pero ahora se les exige aceptar la ayuda "y ello implica hacer una declaración responsable de que los daños son superiores a la ayuda".

La comisión ha expuesto que seis comarcas de la provincia continúan fuera del decreto: Montes de Granada, Guadix, Baza, Huéscar, Alpujarra y Valle de Lecrín. "Estamos hablando de zonas con daños similares o incluso superiores a otras que sí han sido incluidas. Los agricultores perciben una clara discriminación", han señalado.

Según la comisión, en la provincia de Granada se estima que en torno a 20.000 agricultores y ganaderos han quedado fuera del primer listado. Desde las organizaciones agrarias y cooperativas insisten en que la Administración debe ofrecer "una respuesta clara, positiva o negativa, pero inmediata", para que los afectados puedan tomar decisiones.

VALORAN RETOMAR MOVILIZACIONES

A falta la publicación de la ampliación de municipios, el sector está valorando retomar las movilizaciones en la provincia de Granada, cuya fecha se concretará próximamente.

Además, muchos agricultores están considerando presentar recursos de alzada de forma individual, al entender que se encuentran en situación de indefensión.

La comisión ha solicitado reuniones tanto con el Ministerio como con el delegado del Gobierno en Andalucía, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.

"El compromiso que se nos trasladó era que las ayudas llegarían antes de la campaña de la Renta, pero a día de hoy no hay ninguna certeza", han concluido.