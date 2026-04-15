La Seguridad Social contabiliza en Andalucía alrededor de 420.000 afiliados extranjeros en marzo

Archivo - Imagen interior del edificio Coliseo. A 02 de octubre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La media de afiliados extranjeros en Andalucía en el mes de marzo ha ascendido 419.472 ocupados, 13,3% del total nacional, que se ha situado en los 3,15 millones de trabajadores, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De los casi 420.000, 238.433 son hombres y 181.035 mujeres. Descontando el efecto del calendario, la Seguridad Social cuenta ya con 3.210.759 afiliados extranjeros en España, tras sumar 234.685 en los últimos doce meses.

Actualmente, los trabajadores de otros países representan el 14,4% de los cotizantes, principalmente en la Hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, y con peso en el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón en España. Del total, hay 1,8 millones que son hombres, mientras que el número de mujeres se acerca a los 1,4 millones. La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países avanza en el conjunto y representa el 43% del total de trabajadores foráneos, según los números facilitados por el Gobierno en una nota de prensa.

Cerca del 30 de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea. Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 387.584 cotizantes, seguido de Rumanía (343.003), Colombia (264.236), Venezuela (218.337), Italia (208.174), China (126.998), Perú (105.223) y Ucrania (80.256). De estas nacionalidades, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que suman más de un 20% en el último año, seguidos de peruanos, un 18,7% y colombianos, un 17,7%.

Si en el conjunto de la afiliación representan un 14,4% de los trabajadores, la aportación de estos trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social. En Hostelería representan el 29,1% de los afiliados; en Agricultura, el 26,9%; en Construcción*suponen el 24,3%; en Transporte, el 17,6%; y en Actividades Administrativas, el 17,5%. Además, en el Sistema Especial del Hogar, suponen el 42,3% y en el Agrario, el 39,4%.

Además, se contabiliza un elevado porcentaje de trabajadores extranjeros con contrato indefinido, un 88,6% del total, que se sitúa por encima del de los trabajadores nacionales (88,4%). Por su parte, la tasa de temporalidad de este colectivo de trabajadores cae a mínimos históricos, al bajar hasta el 11,4% el porcentaje de afiliados extranjeros con contrato temporal, también por debajo del de nacionales (11,6%). Ese porcentaje contrasta con el promedio del periodo 2017-2021, que alcanzaba el 41,1% del total.

Ya hay más de medio millón de trabajadores autónomos*con nacionalidad no española, en concreto 506.067. Su crecimiento en los últimos 12 meses es especialmente significativo, ya que se sitúa en el 6,3%, cuando el conjunto de afiliados al Régimen de Autónomos sube un 1,2%.

Hay que señalar la presencia creciente de trabajadores extranjeros que emprenden en sectores altamente cualificados como Telecomunicaciones y Programación Informática, donde ya representan el 31,7% de los ocupados dados de alta en esta sección de actividad, es decir, ya son uno de cada tres emprendedores.