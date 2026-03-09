Seis detenidos en la desarticulación de una banda que robaba con explosivos en cajeros de Granada

Detención en el marco de la operación Taglio - GUARDIA CIVIL

GRANADA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en el marco de la operación Taglio, desarrollada tras dos robos con explosivos en cajeros de Granada capital y Santa Fe, en el cinturón metropolitano granadino, en junio de 2024, a seis personas supuestamente relacionadas con los mismos en Madrid y Valencia. Dos de ellos estarían implicados en hechos similares en las provincias de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca.

Según han informado ambos cuerpos de seguridad en nota de prensa este lunes, se los investiga por integrar un grupo criminal itinerante especializado en el robo en cajeros automáticos mediante la técnica conocida como 'paleta del pizzero', que consiste en la utilización de cargas explosivas para forzar y sustraer el dinero de los cajeros. Los detenidos habrían sustraído más de 140.000 euros en los dos asaltos cometidos en cajeros de la provincia de Granada

Asimismo, a dos de los arrestados se les atribuye su presunta implicación en otros siete robos con fuerza cometidos en cajeros automáticos de las localidades de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca. En los registros practicados se han incautado un arma de fuego, 1.700 euros, 1,9 kilogramos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.

La investigación se inició en junio de 2024 tras el robo, en una misma noche, de dos cajeros automáticos en la provincia de Granada. Uno de los asaltos se perpetró en Santa Fe y el otro en la capital granadina. En ambos casos, los autores habrían introducido cargas explosivas en la ranura de dispensación de billetes con el fin de acceder, tras la detonación, a los cajetines interiores que contenían el dinero.

Gracias a las pesquisas practicadas por los investigadores, se pudo determinar la supuesta implicación de dos de los autores de los robos con explosivos en otros asaltos a cajeros automáticos cometidos en diferentes provincias.

Los integrantes del grupo criminal tenían fijada su residencia en Madrid y Valencia y se desplazaban al parecer desde estas ciudades hasta las provincias donde cometían los asaltos a cajeros automáticos.

Para llevar a cabo los robos, sustraían previamente vehículos que utilizaban en los desplazamientos y en la comisión de los hechos, "abandonándolos posteriormente tras hacerse con el botín". Habrían actuado con el rostro cubierto para regresar de inmediato a sus lugares de residencia.

El carácter itinerante del grupo, junto con el uso de vehículos robados y las medidas de seguridad adoptadas para dificultar su identificación, incrementó notablemente la complejidad de la investigación.

Una vez identificados todos los miembros de la organización, se llevó a cabo de manera simultánea la detención de tres personas en Madrid y tres en Valencia, como presuntos autores de los robos en cajeros automáticos.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, en colaboración con la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional.