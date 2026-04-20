La semana formativa internacional Erasmus+ de la Universidad de Jaén congrega a más de 80 participantes de 30 países

Inauguración de la semana formativa internacional Erasmus+ de la UJA. - UJA

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La semana formativa internacional Erasmus+ (International Staff Week 2026) reúne en la Universidad de Jaén a más de 80 participantes de 30 países, entre personal docente, investigador y de administración y servicios.

Proceden de universidades socias de los programas Erasmus+ KA131 y KA171, así como de la Alianza Neolaia, según ha informado este lunes la UJA, desde la que se ha valorado que este encuentro la consolida "como un foro global de debate".

"La internacionalización se sitúa hoy en día en el centro mismo del sistema de educación superior y representa una verdadera fuerza motriz para el rápido progreso de nuestras instituciones y su competitividad global", ha destacado el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez, en la inauguración de esta cita.

Un acto que también ha contado con la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Teresa Pérez; la directora de Secretariado de Movilidad Internacional, Myriam Cano, y el representación del Ayuntamiento de Jaén, el director gerente del Imefe, José María Mesbailer.

Jiménez ha explicado que "las semanas internacionales ofrecen una plataforma para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, "estimulando la creatividad y revitalizando los enfoques pedagógicos" y "completando la formación de los diferentes actores de la academia".

Igualmente, ha aludido al planteamiento de nuevos esquemas de formación claves para el impulso del Espacio de Educación Superior Europeo, como así se reconoce por parte de las nuevas iniciativas europeas, como la Unión de las Competencias (Union of Skills), o recomendaciones sobre carreras atractivas y sostenibles".

El vicerrector ha agradecido a los asistentes y autoridades su compromiso continuo y ha subrayado que la edición de este año tiene una implicación especial de la propia comunidad universitaria. Al hilo, ha resaltado la participación activa de las escuelas y facultades de la Universidad de Jaén, que colaborarán en las presentaciones, así como del Centro de Estudios Avanzados en Lenguas Modernas (Cealm).

PROGRAMA

Respecto al programa, a lo largo de toda esta semana se abordará, de la mano de especialistas, temáticas de relevancia actual, como los retos de los programas intensivos semipresenciales (BIP), la implantación de microcredenciales, el uso de metodologías COIL para aumentar la inclusividad en las aulas, el español como lengua extranjera y la aplicación de la inteligencia artificial para la internacionalización de las instituciones de educación superior.

El encuentro también incluye un programa cultural y de 'networking', con incluye visitas guiadas al centro histórico de Jaén, actividades en el Campus Científico-Tecnológico de Linares y una visita a la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda. De ahí que desde la UJA se valore también "el gran impacto social, patrimonial e institucional de la internacionalización para la provincia".

Dentro del programa general, se desarrollará de forma paralela el evento 'Neolaia focus on engineering & education - IFME', que tendrá lugar estos martes y miércoles. Servirá como un foro dinámico centrado en el debate de iniciativas innovadoras en el ámbito de la ingeniería y la educación.

Aprovechando el gran impulso de la Alianza de Universidades Europeas Neolaia, el objetivo es promover el desarrollo de capacidades del personal docente e investigador y fomentar sinergias profundas entre académicos internacionales de ingeniería, sentando así las bases para nuevas colaboraciones conjuntas y sostenibles.

CRÉDITOS EXTRACURRICULARES

Junto a la amplia agenda general, la Staff Week 2026 acoge la primera reunión de trabajo del proyecto de desarrollo de capacidades Erasmus+ CBHE. Con participación de los vicerrectorados de Internacionalización, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad; Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social y el Vicerrectorado de Cultura, su consorcio está formado por socios académicos procedentes de Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Francia.

Su finalidad es establecer estrategias comunes para la integración académica de los créditos extracurriculares y el desarrollo de políticas que fortalezcan a las asociaciones estudiantiles en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Se puede obtener más información de esta semana formativa internacional 2026 en la página web del evento 'https://www.ujaen.es/internacional/staff-week-erasmus-2026-a...'.