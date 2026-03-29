Semana Santa 2026 en Andalucía: estas son las playas que abrirán con servicios y medidas de seguridad

Archivo - Turistas y malagueños disfrutan de la playa de La Malagueta. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi una veintena de playas del litoral andaluz se preparan para la Semana Santa y abrirán sus servicios para que vecinos y turistas disfruten del mar con seguridad y comodidad. El litoral, que se extiende desde Huelva hasta Almería, pasando por Cádiz, Málaga y Granada, contará con duchas, pasarelas y lavapiés, aunque no todas las playas tendrán socorristas durante estos días.

Según la información recopilada por Europa Press, las principales localidades costeras de la provincia de Almería tendrán sus playas listas para esta semana gracias a los trabajos de limpieza y acondicionamiento realizados por los ayuntamientos tras las borrascas recientes. En Roquetas de Mar, se ha reparado el terreno de zonas como Urbanización y Playa Serena, y se han instalado pasarelas y zonas de sombra en núcleos como Aguadulce, Las Salinas y La Ventilla, mientras que en La Romanilla se ultiman los preparativos.

En El Ejido, el Ayuntamiento mantiene activo un dispositivo especial para acondicionar playas y paseos marítimos, instalar contenedores, pasarelas y aseos, y dar servicio a los chiringuitos Habana Beach y Malasombra en Almerimar, afectados por acumulaciones de restos y daños de los temporales de febrero. Por su parte, en Vera se ha intensificado la limpieza y remodelación de módulos de playa y socorrismo, preparando el litoral para su disfrute durante las vacaciones, aunque los servicios oficiales abrirán en junio.

En Cuevas del Almanzora, se han limpiado los accesos, colocado contenedores y revisado señalización y cartelería. Además, se pondrán en funcionamiento duchas y lavapiés en las playas urbanas para facilitar el uso a vecinos, turistas y visitantes durante estas fechas tan señaladas.

Por otro lado, en Cádiz, el Ayuntamiento ha dado inicio este Domingo de Ramos a la pretemporada de playas, que se prolongará hasta el 31 de mayo. Como novedad, este año se incorpora por primera vez durante la Semana Santa el servicio de socorrismo en Santa María del Mar, que se suma a los ya previstos en La Caleta y en la playa Victoria (en su módulo central).

Estos servicios estarán operativos en horario de 12:00 a 17:00 de lunes a viernes y de 12:00 a 18:00 los fines de semana, según ha informado el Consistorio. Además, se han instalado tres nuevas torres de vigilancia en estos puntos, que forman parte del total de ocho que se distribuirán a lo largo del litoral gaditano.

Asimismo, en La Línea de la Concepción se ha activado un dispositivo especial durante esta semana. En concreto, se han puesto en funcionamiento las duchas en las zonas de baño de Poniente, Santa Bárbara, Levante y La Alcaidesa, y el servicio de salvamento y socorrismo permanecerá operativo desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.

En Barbate, se han acondicionado las playas, manteniendo servicios mínimos para asegurar su buen estado y atender cualquier incidencia, mientras que en El Palmar, playa de Vejer de la Frontera, se desplegará un dispositivo especial desde el Miércoles Santo hasta el Domingo de Resurrección, con servicio sanitario y de socorrismo.

Por otro lado, en la provincia de Huelva, en concreto, en Cartaya, se han reparado accesos y pasarelas dañados por los temporales de invierno a lo largo de todo el litoral, desde El Rompido hasta Nuevo Portil, mientras que en Isla Cristina también se ha puesto a punto la franja costera. En Almonte, especialmente en Matalascañas, el Ayuntamiento asegura que la playa se encuentra en buenas condiciones pese a los daños en parte del paseo marítimo, destacando la amplitud de la orilla tras la aportación de arena.

En La Antilla, se ha activado un dispositivo especial con refuerzo en limpieza, seguridad y mantenimiento ante la alta afluencia prevista. Los baños públicos estarán abiertos de 11:00 a 19:30 desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, y habrá vigilancia en playa con coche patrulla entre el 28 de marzo y el 5 de abril, de 12:00 a 19:00.

Asimismo, en Punta Umbría se han mejorado especialmente los accesos al litoral, con retirada de arena acumulada y una limpieza extraordinaria del frente costero tras los temporales. En Islantilla, compartida por Lepe e Isla Cristina, se ha reforzado la limpieza diaria de playas y paseo marítimo, con aseos ya operativos y todos los equipamientos --pasarelas, accesos, duchas y lavapiés-- en funcionamiento en sus 1,4 kilómetros de zona urbana.

Asimismo, en la Costa Tropical de Granada, se activarán diversos servicios para recibir a los turistas en las mejores condiciones. En Salobreña, las playas contarán desde esta Semana Santa con socorristas, así como aseos abiertos y duchas operativas. Por su parte, Motril mantendrá sus duchas activas durante todo el año, aunque el servicio de socorrismo no se pondrá en marcha hasta más adelante.

En Almuñécar, el servicio de socorristas comenzará en verano, pero para la Semana Santa se ha reforzado el personal de limpieza y mantenimiento, se han repuesto pasarelas y se han preparado las playas para recibir a los visitantes durante estos días.

¿QUÉ PLAYAS DE LA COSTA DEL SOL TENDRÁN OPERATIVOS SUS SERVICIOS?

En la provincia de Málaga, más del 80% del litoral contará con equipamiento completo y servicios activos durante toda la Semana Santa, incluyendo socorrismo, duchas, lavapiés y aseos, garantizando seguridad, comodidad y accesibilidad. Tras los recientes temporales, los ayuntamientos han reforzado la limpieza y el acondicionamiento de las playas, reparando pasarelas, barandillas y mobiliario, y asegurando que los arenales estén en perfecto estado.

En Málaga capital, el servicio de salvamento y socorrismo estará activo del 28 de marzo al 5 de abril, de 11:00 a 19:00, en las 15 playas de la ciudad, que suman 13,5 kilómetros de litoral. El dispositivo contará con ocho torres de vigilancia, personal especializado en socorrismo, un coordinador, un patrón con dos motos de agua y un total de once efectivos. Las playas de Guadalmar, Misericordia, San Andrés, Malagueta, Caleta, Pedregalejo, El Palo y El Dedo contarán con todos los servicios disponibles, y el mantenimiento de las playas, que comenzó el 1 de marzo con una treintena de operarios, garantiza que duchas, aseos, lavapiés y pasarelas estén operativos durante todo el año.

Otros municipios de la provincia también han preparado sus playas para estas fechas. En Estepona, todas las playas urbanas contarán con duchas y lavapiés, mientras que los módulos de aseo estarán abiertos en las playas de Cristo, La Rada y El Padrón, las más concurridas. En Marbella, las playas permanecen equipadas durante todo el año, con servicios de socorrismo que se extienden hasta el Domingo de Resurrección, con atención de 12:00 a 19:00 horas. Torremolinos contará con 23 socorristas en once torres de vigilancia distribuidas en Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos, apoyados por ambulancia sanitaria, vehículo de coordinación y dos motos acuáticas, además de servicios adaptados para personas con diversidad funcional.

Asimismo, en Benalmádena, las duchas y baños estarán operativos y, como novedad, se instalarán solmáforos que miden la radiación solar en tiempo real. Fuengirola mantendrá 7 kilómetros de litoral con duchas, lavapiés y socorristas, y en Mijas se han realizado aportes de arena y trabajos de regeneración para reparar los daños de los temporales. Por último, en Rincón de la Victoria, el Ayuntamiento trabaja para poner a punto las playas y prevé que las duchas y lavapiés estén disponibles desde el inicio de esta semana.