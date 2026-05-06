Sentido un terremoto sin daños personales ni materiales en el sureste de Córdoba capital

Epicentro del terremoto de tres grados de magnitud en la escala de Richter en el sureste de Córdoba capital. - IGN

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de tres grados de magnitud en la escala de Richter con epicentro en el sureste de Córdoba capital se ha sentido en la madrugada de este miércoles, todo ello sin causar daños personales ni materiales.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y recogen los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor ha partido de una profundidad de cinco kilómetros sobre las 04,29 horas, desde el sureste de la capital.

Al respecto, en el 112 se han recibido un par de avisos de vecinos que han notado el seísmo, entre las 04,34 y las 04,43 horas, concretamente en la barriada periférica de Santa Cruz, cercana al epicentro, y en la Calle Don Quijote, en el barrio de Cañero.