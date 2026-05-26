Sevilla.-Cultura declara "inexportable" un documento con firma de Cervantes antes de su subasta este miércoles en Madrid

Imagen del protocolo notarial de Luis de Porras correspondiente al año 1593. - Junta de Andalucía

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para la declaración de inexportabilidad de un documento notarial, firmado por Cervantes, que saldrá este miércoles, 27 de mayo, a la venta en una subasta en Madrid.

La inexportabilidad es una herramienta de protección del patrimonio cultural, prevista en la normativa de Patrimonio Histórico Español, que permite al Ministerio de Cultura adoptarla "cuando las circunstancias lo aconsejen" y hasta que la administración autonómica competente inicie los trámites para incluirlo en alguna de las categorías de protección previstas en su normativa, informa la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El inicio de ese expediente definitivo de protección corresponderá a la Comunidad Autónoma en la que finalmente se ubique el documento tras dicha subasta y en la que se pondrá a la venta.

El documento procede de los fondos notariales de 1593 del escribano Luis de Porras, que en la actualidad se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde se encuentran depositados todos los protocolos notariales históricos de los escribanos de la ciudad.

El documento, ahora ofrecido a la venta, fue presumiblemente arrancado de su libro original en el siglo XIX, aunque no hay certeza de la fecha exacta en la que este hecho pudo ocurrir.

El extraordinario interés histórico, archivístico y patrimonial de este documento, fechado en Sevilla el 8 de julio de 1593, en el que aparece la firma autógrafa de Miguel de Cervantes, justifica la declaración de inexportabilidad, la cual garantiza que el documento no puede salir del país y propicia su protección como parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, añade el comunicado.

El inicio del trámite de inexportabilidad responde también a la petición del mismo realizada por la Junta de Andalucía al Ministerio de Cultura.