El Sindicato Médico llama a participar en la manifestación autonómica del próximo 20 de mayo en Córdoba

Una reciente manifestación de médicos andaluces contra el Estatuto Marco del Gobierno central. - Álex Zea - Europa Press

CÓRDOBA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Córdoba ha hecho este viernes un llamamiento "a médicos, facultativos, profesionales sanitarios y ciudadanía en general a participar en la manifestación autonómica que tendrá lugar el próximo 20 de mayo" en la capital cordobesa, con salida a las 11,30 horas desde la Torre de la Calahorra y finalización en la Plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno.

La movilización, según ha informado el Sindicato Médico en una nota, "se enmarca dentro del conflicto abierto por las condiciones laborales de médicos y facultativos y por el rechazo al borrador de Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad", un texto que, según ha señalado la organización sindical, "perpetúa un modelo basado en la sobrecarga, la precariedad y la normalización de jornadas incompatibles con una asistencia sanitaria de calidad".

Desde el Sindicato Médico de Córdoba han recordado que las movilizaciones y jornadas de huelga desarrolladas en los últimos meses han servido para "frenar un proyecto que pretendía consolidar condiciones laborales inaceptables para la profesión médica".

Además, la organización ha destacado que "varias comunidades autónomas ya se han pronunciado públicamente a favor de un estatuto propio del médico y facultativos, una reivindicación histórica que permitiría reconocer las particularidades formativas, de responsabilidad y asistenciales de la profesión, siguiendo modelos ya implantados en distintos países europeos".

Desde el Sindicato Médico de Córdoba también se ha pedido a la ciudadanía que apoye esta movilización, porque "esta es una lucha para que la medicina no se convierta en una cadena de montaje; una lucha por una atención médica de calidad, digna y humana", y quieren "llenar las calles" porque su profesión "está colapsada dentro de la sanidad pública", de modo que "esta lucha no es solo por los médicos, sino también por la supervivencia de una sanidad pública digna y de calidad".

El recorrido de la manifestación será el siguiente: Torre de la Calahorra, Puente Romano, Plaza del Triunfo, Calle Amador de los Ríos, Plaza Campo Santo de los Mártires, Avenida Doctor Fleming, Puerta de Almodóvar, Avenida de Vallellano y conclusión en la Plaza de la Constitución.