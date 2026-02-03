Sindicatos alertan de "precariedad y estacionalidad" del empleo y reclaman un cambio de modelo productivo en Andalucía

Archivo - Archivo-Una oficina del SAE. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales de CCOO, CSIF y UGT de Andalucía han valorado de forma crítica los datos de paro de enero, que reflejan un aumento de 8.046 personas desempleadas en la comunidad, situando el total en 591.103.

Los sindicatos han coincidido en señalar la excesiva dependencia de la estacionalidad, la fragilidad del modelo productivo andaluz y la necesidad de reforzar la estabilidad y la calidad del empleo.

Por su parte, la secretaria de Empleo de CCOO-A, Trinidad Gallardo, ha lamentado la pérdida de casi 8.000 empleos en el mes de enero en Andalucía, señalando que "empezamos el año con destrucción y precarización, y esto seguirá así mientras no haya una apuesta decidida del Gobierno andaluz por dar estabilidad a los sectores estratégicos".

De esta manera, el sindicato ha instado al Gobierno andaluz y al empresariado a "abandonar la inercia de la precariedad y apostar por un modelo productivo que garantice la estabilidad".

Gallardo ha advertido de que "empezamos el año con destrucción y precarización del empleo en Andalucía" y aunque ha apuntado que estas fluctuaciones suelen estar ligadas al sector servicios por la finalización de la campaña navideña y a la agricultura, ha mostrado su sorpresa porque "también ha subido el paro en la industria".

"Esto seguirá siendo así mientras desde el Gobierno Andaluz no se apueste por dar estabilidad a estos sectores y por tanto exigimos que se lleven a cabo un plan real de industrialización y actuaciones que realmente lleven a Andalucía a disponer de una economía que garantice la igualdad y la calidad en el empleo para que tengamos un mercado laboral más justo y sostenible, que garantice el bienestar económico y social de toda la ciudadanía andaluza, porque si no hacen algo, nuestro mercado laboral nos hace más vulnerables", ha explicado Gallardo.

Por otra parte, la dirigente ha instado al empresariado andaluz que se siente a negociar y dé prioridad a la negociación de los convenios sectoriales que están bloqueados desde hace años y que en estos convenios se negocien salarios dignos para que se redistribuyan los beneficios empresariales "porque ya toca".

Por su lado, desde UGT-A han valorado negativamente el incremento del paro, consecuencia de continuar manteniendo un modelo productivo "excesivamente terciarizado y con un elevado peso del factor estacional".

De esta forma, ha señalado que "nuevamente enero vuelve a traernos un importante desplome de la contratación (37.307 contratos menos que el mes anterior) y una reducción de la afiliación a la Seguridad Social (41.461 afiliados menos que en diciembre)", aunque en términos interanuales, ambos indicadores siguen creciendo.

En cuanto a la lucha contra la temporalidad, cuando tan sólo llevamos un mes del nuevo año, ya se han firmado en Andalucía un total de 106.991 contratos indefinidos, lo que representa el 40,67% del total de los contratos de este año.

"Atrás quedaron aquellos tiempos en que ese porcentaje de contratos indefinidos del mes apenas si alcanzaba el 5%. Este, sin duda, es otro logro del diálogo social con las organizaciones sindicales más representativas que ha demostrado que trabajar desde la gobernanza es la mejor manera de avanzar", ha añadido el sindicato.

En términos de salarios, UGT ha celebrado el nuevo Acuerdo alcanzado entre los Agentes Sociales y el Ministerio para elevar el SMI hasta los 1.221 euro mensuales. Se trata de un incremento del 3,1% que va a beneficiar a medio millón de andaluces y andaluzas.

"Aunque entendemos que el nuevo SMI todavía no alcanza el compromiso adoptado por España en la Carta Social Europea (60% del salario medio estatal), si entendemos que consolida una senda de dignificación de los salarios más reducidos por lo que, lamentamos que las organizaciones empresariales, nuevamente, se hayan quedado al margen de este importante Acuerdo, volviendo a demostrar una postura completamente insolidaria con el país", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha añadido que se trata de "una insolidaridad que también se pone de manifiesto ante la negativa de las empresas a negociar unos incrementos salariales en los convenios que nos permitan afrontar con garantías el incremento generalizado del coste de la vida".

En lo que a siniestralidad laboral se refiere, ha criticado la evolución de las cifras de mortalidad, ya que en lo que va de año son tres las personas fallecidas en Andalucía víctimas de un accidente laboral.

Por ello, han subrayado que 2026 tiene que ser el año de la implantación del delegado territorial y sectorial de PRL, el del refuerzo de la inspección laboral y el del incremento de las sanciones por incumplimiento de la normativa.

Ante esto, La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, ha reclamado medidas que atajen la temporalidad que caracteriza al mercado laboral andaluz.

El sindicato ha lamentado que Andalucía sea una vez más la comunidad más azotada por el paro según se desprende de los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que vuelven a poner de manifiesto la fragilidad del modelo productivo en Andalucía.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, ha señalado que "el fin de la campaña navideña es el ejemplo perfecto de la excesiva dependencia de la estacionalidad. Muchos de los puestos de trabajo creados en dichas fechas son de carácter temporal y no se consolidan. Hay que avanzar hacia un modelo más estable y con empleo de mayor calidad".

De hecho, el sector que generó más parados en enero fue el sector servicios y de los contratos registrados en el mes pasado, el 59,33% fueron temporales y un 40,67% indefinidos.

Girela ha calificado la situación de Andalucía como "preocupante", puesto que el número de desempleados subió en enero en las ocho provincias y la comunidad acapara más del 24% de las personas paradas de todo el país.

Estos datos, a juicio de Girela, "nos tiene que hacer reflexionar y replantearnos políticas que apuesten firmemente por reforzar el empleo en el sector público para reflotar la economía y el mercado laboral con empleo de calidad que se consolide de forma estructural", ha manifestado el dirigente sindical.

Para el presidente autonómico de CSIF, "el modelo productivo inestable que tenemos en Andalucía necesita ser reformulado, y que se impulsen sectores innovadores como la industria y las nuevas tecnologías".

Además, de nuevo la desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo la tónica dominante en el desempleo en la comunidad andaluza para el sindicato, y el 61,55% de las personas en paro actualmente son mujeres. Girela ha reiterado la necesidad de que las administraciones pongan en marcha medidas efectivas que corrijan esta brecha de género y que, desgraciadamente, se repite todos los meses.