La Subdelegación reconoce la trayectoria de mujeres pioneras con los galardones 'Granadinas por la Libertad'

Acto de entrega de los galardones 'Granadinas por la Libertad' 2026. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha acogido este martes el acto de entrega de los galardones 'Granadinas por la Libertad' 2026, una iniciativa que este año cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja, y que desde hace ocho ediciones reconoce el legado de mujeres pioneras que, desde distintos ámbitos, han contribuido a la construcción de una sociedad más democrática, igualitaria y justa en la provincia.

El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha hecho entrega de los reconocimientos junto a la catedrática de la UGR y presidenta de la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios, Remedios Sánchez y el director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones. Los tres han coincidido en destacar "la fuerza transformadora de estas mujeres que, muchas veces desde el silencio o el anonimato, han sido fundamentales para conquistar derechos y abrir espacios de igualdad en ámbitos muy diversos".

"Reconocer a quienes abrieron camino desde el compromiso, la valentía y la lucha por la igualdad es también una forma de construir democracia. Este homenaje representa un acto de justicia histórica y de memoria necesaria, porque no puede haber una democracia plena sin igualdad, ni igualdad sin referentes visibles", ha afirmado Montilla. "Cada una de estas mujeres representa una historia de superación, compromiso y liderazgo que merece ser contada y recordada", ha añadido.

Además, esta edición ha estrenado un nuevo galardón, una escultura que simboliza la unión entre la libertad y la mujer mediante la representación de unas alas junto a un brazo femenino. La obra ha sido diseñada por la artesana Noemí Flores.

GALARDONADAS

Las galardonadas han sido Antonia Aránega Jiménez; Margarita María Birriel Salcedo; María Cano Cantero; Tania Fernández de Toledo; Pilar López Garrido; y la cuadrilla de costaleras de la Hermandad de la Sagrada Lanzada;

Antonia Aránega Jimenez es catedrática de Anatomía y Embriología Humana de la UGR, pertenece a la generación de mujeres que abrieron camino en la ciencia española desde la convicción de que el rigor y la preparación son la base de cualquier avance. Formada en la UGR y Chicago, donde inició su ejercicio profesional, regresó a Granada para especializarse en Pediatría y orientarse a la Medicina Regenerativa, ámbito en el que ha sido pionera en terapia celular y uso de células madre embrionarias.

Ha desempeñado cargos institucionales y como senadora impulsó legislación sobre células madre y la Ley de Reproducción Asistida. Ha dirigido la Fundación para el Fomento de la Investigación Biomédica de Andalucía Oriental, promoviendo la innovación biomédica. Autora de cuatro patentes y coautora de nueve, concibe la ciencia como una herramienta útil que debe transferirse para mejorar la vida de las personas.

Margarita María Birriel Salcedo ess una de las historiadoras que ha impulsado la consolidación de los estudios de mujeres y género en el ámbito universitario español. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, se incorporó en 1977 al Departamento de Historia Moderna, donde ha desarrollado una trayectoria docente y científica de gran relevancia, siendo profesora titular desde 1989.

Su investigación aborda historia social, mundo morisco, repoblación y trabajos de las mujeres, con mirada crítica y humanista, centrada en su construcción historiográfica. Fue presidenta de AUDEM (1993-1996) y dirigió el Instituto de Estudios de la Mujer de la UGR (1996-2000), impulsando su proyección internacional y la red europea AOIFE ATHINA. Integrante del grupo HUM 603 y del Máster GEMMA, ha formado a generaciones de investigadoras.

María Cano Cantero es nieta e hija de los fundadores de la cooperativa Santiago Apóstol, constituida en 1967 respondiendo al ideal ético de ayuda mutua inspirada por el pastor José Castillo, conocida como Pastoreros, representa la continuidad del proyecto comunitario arraigado en la Vega de Granada. Formada en Contabilidad y Finanzas, inició su trayectoria en 1982 en Administración, asumiendo responsabilidades hasta integrarse en 2002 en el Consejo Rector como tesorera y luego secretaria.

Su gestión y compromiso la llevaron en 2010 a ser la primera mujer en presidir una cooperativa agroalimentaria andaluza. Presidió la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de Granada 2016-2022 y fue secretaria de FAECA, desde donde impulsó con firmeza la presencia y el reconocimiento de las mujeres que trabajan en el medio rural, defendiendo su participación real en los órganos de decisión.

Tania Fernández de Toledo es doctora en Historia del Arte, ha desarrollado una trayectoria de 25 años en la UNESCO, dirigió la Unidad de Obras de Arte y desempeñó un papel decisivo en la protección y gestión del patrimonio artístico. Su labor, orientada a la defensa del valor cultural y el entendimiento entre pueblos, la llevó a ocupar puestos de responsabilidad.

En 1993, por encargo del director general Federico Mayor Zaragoza, organizó el encuentro "La paz, el día después" en la Alhambra, tras los Acuerdos de Oslo. Entre el 8 y el 10 de diciembre, Granada reunió a Yasser Arafat y Simon Peres junto a creadores e intelectuales. Fue condecorada con la Orden del Mérito Civil por su labor en Expo'92 y recibió en 2020 la Medalla de Oro de Granada.

Pilar Pópez Garrido, médica hematóloga, fue cofundadora y primera mujer presidenta de la Asociación Síndrome de Down de Granada (GranaDown), asociación que presidió durante 26 años, consolidándola como referente en defensa de los derechos de personas con síndrome de Down. Su labor se ha orientado a crear condiciones favorables para la visibilización, la autonomía real y la inclusión educativa y sociolaboral de las personas con síndrome de Down, desde la convicción de que la dignidad y la igualdad de oportunidades deben ser principios irrenunciables.

Impulsó avances como convenios con instituciones públicas para facilitar el acceso al empleo, creación de pisos compartidos que fomentan la independencia personal y el desarrollo de atención sanitaria especializada en problemas frecuentes del colectivo. Pertenece al Comité Médico Asesor de Down España.

Y la cuadrilla de mujeres costaleras de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, del Zaidín se constituyó en 1987 y es uno de los hitos de la Semana Santa granadina. Primera cuadrilla femenina en Granada y segunda en Andalucía, supuso una afirmación de igualdad y renovación de la tradición. Aunque fundada en 1987, realizó su primera salida en 1988, abriendo un cambio en la percepción del trabajo costalero y mostrando que la devoción no entiende de géneros.

Desde entonces ha consolidado un modelo de participación femenina basado en preparación, disciplina y pertenencia. La integran ciento veinte hermanas, con lista de espera, y bajo el paso trabajan treinta y cinco costaleras distribuidas en siete palos, encarnando un proyecto que une fe, tradición y compromiso cívico.