El subdelegado apunta a posible violencia vicaria en la muerte de la anciana de Ogíjares (Granada)

Archivo - Imagen de archivo del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GRANADA - Archivo

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha señalado este miércoles que se investiga una posible violencia vicaria en la muerte de la mujer de 79 años cuyo cuerpo sin vida fue localizado el domingo con signos de violencia en una vivienda en Ogíjares.

El presunto autor del crimen, de 27 años, había mantenido una relación sentimental con la bisnieta de la víctima, quien a su vez ha relatado una presunta situación de violencia de género vivida con el sospechoso.

A preguntas de los periodistas, Montilla ha explicado que la víctima fue localizada en la vivienda incendiada con varias heridas en el tórax compatibles con un arma blanca, lo que motivó que el asunto comenzara ya a investigarse como un presunto crimen.

Al presunto autor de los hechos, que fue detenido el martes, se le atribuye el homicidio; el incendio de la vivienda y también violencia de género a partir de las declaraciones de la bisnieta de la fallecida.

"Por tanto, ahí la línea de investigación es la propia violencia de género y también una presunta violencia vicaria en relación a la muerte de esta persona, pero son los ámbitos que se están investigando", ha señalado.

El detenido permanece en dependencias de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial, algo que no ocurrirá al menos hasta el jueves y no se descarta que se agote el plazo legal de 72 horas, según han informado a Europa Press desde el Instituto Armado, que continúa con las pesquisas y la toma de declaraciones para esclarecer lo ocurrido.

El visionado de cámaras permitió a los agentes situar al detenido cerca del lugar cuando ocurrieron los hechos y, sobre las 19,00 horas del martes, gracias también a la colaboración de la familia del presunto homicida, se logró dar con su paradero y detenerlo en la localidad de Loja (Granada).

En otro orden de cosas, y preguntado por el cadáver localizado hace unas semanas en la playa de Albuñol, el subdelegado ha explicado que no tenía signos de violencia y que se puede presumir que falleció por ahogamiento.

Algo que, según ha dicho, se puede vincular a ese "episodio" en el que en esos días también aparecieron varios cadáveres en el entorno de Almería procedentes de una patera.