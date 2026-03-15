El subdelegado en Jaén valora a la mujer por su "papel transformador" en el sector del aceite de oliva

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, en la I Jornada ‘Mujer Alma de Olivo: Raíces que lideran'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

ARJONA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha participado en la I Jornada 'Mujer Alma de Olivo: Raíces que lideran', que se ha celebrado este sábado en el Ayuntamiento de Arjona (Jaén). Durante el encuentro ha destacado que las mujeres "han estado siempre ahí: trabajando, cuidando, gestionando, innovando y transmitiendo conocimiento de generación en generación porque mientras las mujeres han recogido aceitunas, han llevado las cuentas de las explotaciones, han sostenido familias enteras y han mantenido vivos los pueblos y, aun así, demasiadas veces han sido invisibles".

Tal y como ha emitido el Ejecutivo en una nota, en este sentido, ha indicado que la gran revolución pendiente del aceite de oliva "no es tecnológica, ni comercial, ni siquiera agrícola sino la integración real de las mujeres en el sector del aceite de oliva".

"Ellas son capaces de llevar a cabo una transformación mejorando la forma de producir, apostando por la sostenibilidad, fomentando el respeto por el territorio e impulsando la calidad frente a la cantidad", ha agregado.

"Además, son líderes en transformar la forma de gestionar, construyendo proyectos más colaborativos, más abiertos y más conectados con la comunidad", ha subrayado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández.

"Si queremos un sector más fuerte, más justo y más competitivo, necesitamos todo el talento disponible y la mitad de ese talento ha estado históricamente infrautilizado", ha insistido, al tiempo que ha valorado que "la revolución del aceite de oliva será femenina no por exclusión, sino por equilibrio, justicia y sentido comun".