Susana Díaz: El consejero de Salud "insulta" a profesionales médicos al "falsear" listas de espera

Actualizado 17/07/2019 10:39:59 CET

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha negado este miércoles que desde el Gobierno andaluz que ella presidía se falsearan las listas de espera de la sanidad pública, y ha acusado al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP-A), de ser él quien "falsea" con esta cuestión y "falta el respeto" e "insulta" a los profesionales sanitarios, que son "los que llevan a cabo" dichas listas.

Así lo ha sostenido en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, después de que este pasado martes el consejero de Salud insistiera en acusar al anterior Gobierno socialista que presidía Susana Díaz de haber ocultado a pacientes de las listas de espera sanitarias.

En esa línea, la expresidenta andaluza ha señalado que "quien está falseando" es el consejero de Salud, que "le está faltando el respeto a los profesionales". Además, ha apuntado que un dirigente público, "antes de hacer esas afirmaciones, lo que haría es irse a los tribunales".

Susana Díaz se ha preguntado si "todos los ministros" de Sanidad de la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno "eran tontos" y "no se enteraban" de ese supuesto falseamiento de las listas de espera en Andalucía. "Es evidente que no es así", se ha respondido la propia secretaria general del PSOE-A, quien tras recordar que el ahora presidente de la Junta, Juanma Moreno, formó parte del Ministerio de Sanidad durante una etapa de Gobierno de Rajoy, ha apuntado que los actuales gobernantes andaluces "se han sacado una manera de contar diferente a todas las comunidades autónomas en España".

"En toda España se cuenta de una manera distinta a Andalucía", ha aseverado Díaz en esa línea, para agregar que, con su comportamiento, a quien "están faltando al respeto" desde el Gobierno de la Junta no es a ella como presidenta entonces, sino "a esos médicos, cirujanos, profesionales, gerentes de hospitales, responsables de unidades clínicas, que eran los que llevaban a cabo esas listas" de espera.

Según la expresidenta, "lo hacen porque quieren desviar una parte de la tarta, que es muy grande en Andalucía, 10.000 millones, a la sanidad privada". Díaz ha apostillado que "no lo están haciendo con las operaciones largas, difíciles, que necesitan de estancias de muchos días en hospitales, sino con las menores, aquellas que desviando a la sanidad privada generan muchísimo dinero".

Finalmente, Susana Díaz ha criticado que el consejero de Salud es "el mismo que nos ha acostumbrado en seis meses a decir barbaridades", y ha señalado que "muchas veces" se pregunta "qué tendría que estar escuchando ella" si el consejero fuera socialista y "hablase así de la sanidad pública en mi tierra".

GOBIERNO "EN MANOS DE LA EXTREMA DERECHA"

Por lo demás, la dirigente socialista ha señalado que "es duro ver que el Gobierno de tu tierra está en manos de la extrema derecha", en alusión a Vox, que es quien "le marca el compás" al Ejecutivo de PP-A y Cs, según ha sostenido.

"Aquí no se puede aprobar nada que no quiera la extrema derecha", que "cuando dice que no hay brecha salarial, la consejera de Igualdad", Rocío Ruiz, "se inventa un informe científico, cuando todo el mundo sabe que a partir de octubre las mujeres trabajan sin cobrar en comparación con los hombres", o "cuando piden documentos sobre la defensa del colectivo Lgtbi o señalan a profesionales que trabajan con la violencia de género, el presidente de la Junta baja la cabeza y calla", según ha criticado Susana Díaz.