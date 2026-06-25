Susana Díaz anima al PSOE a ser "más contundente" ante la corrupción para estar "en condiciones de disputar" elecciones

Archivo - La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña. A 13 de mayo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista y exsecretaria general del PSOE de Andalucía Susana Díaz ha sostenido este jueves que, para estar "en unas condiciones, al menos, de poder disputar un proceso electoral", su partido debe ser "más contundente" frente a supuestos casos de corrupción que le afectan y "pedir perdón" por ellos.

Así lo ha trasladado la dirigente socialista durante su participación en el programa 'Por fin' de Onda Cero, en unas declaraciones, recogidas por Europa Press, en las que Susana Díaz ha incidido en defender que el PSOE debe ir más allá del "y tú más" a la hora de responder a los casos de corrupción, porque la sociedad española ya está "asqueada" de esa actitud.

Tras la comparecencia del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pleno del Congreso de los Diputados este pasado miércoles, para abordar, entre otras cuestiones, los asuntos de corrupción que afectan a exdirigentes de su partido como los que fueran secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, la también expresidenta de la Junta de Andalucía ha defendido que, si el PSOE quiere "recuperar la confianza de millones de españoles que quieren votar" a su partido, este "debe ser más contundente".

"Tiene primero que pedir perdón" y, en segundo lugar, "reconocer la verdad", ha agregado la expresidenta andaluza, que en ese punto ha señalado que "no todo el mundo está atacando" a los socialistas, y que aunque "no te guste un sumario, una instrucción" judicial, o aunque se piense que "es injusta una actuación de un juez", no se puede "poner en entredicho todo el Estado de derecho".

De este modo, Susana Díaz ha insistido en llamar al PSOE a "reconocer la verdad, lo que está pasando", así como a "apartar a la gente que haya que apartar" y "tomar medidas contundentes" como "querellarse contra quien supuestamente ha utilizado el nombre del PSOE para ir contra el Estado de derecho", y contra "quien en estos momentos tenga conductas que no sean éticas conforme a los principios del partido".

Además, la senadora ha defendido que hay que "poner un coto" para que lo sucedido en el entorno del PSOE "no vuelva a pasar en el futuro". "O hacemos eso, o nos vamos a equivocar en el 'y tú mas'", porque "la gente está asqueada" de eso, ha agregado.

Asimismo, preguntada por la posibilidad de que se pudieran convocar elecciones generales entre los meses de febrero y marzo del año que viene, 2027, Susana Díaz ha señalado que ella ya las hubiera convocado "hace ya tiempo", cuando el PSOE estaba "en mejores condiciones que ahora" para afrontarlas.

"Ahora el desgaste es enorme", ha manifestado la senadora antes de opinar que, "para llegar a febrero-marzo en unas condiciones, al menos, de poder disputar un proceso electoral, el PSOE tiene que hacer mucho más", y deben ser en su partido "más contundentes", desde la premisa, en todo caso, de que "no es fácil", y de que si se actúa así "van a caer inocentes" a quienes habría que, "dentro de unos años, restituirles el honor".

"Pero es que hay que hacerlo, hay cosas que hay que hacerlas, y hay explicaciones que no estamos dando a la sociedad", ha agregado Susana Díaz, que en ese punto ha aludido al caso de las joyas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para señalar que ella está "esperando que dé explicaciones" para "poder defenderlo".

EL MECANISMO DE LA MOCIÓN DE CENSURA

Por otro lado, Susana Díaz ha criticado el "manoseo" que, en su opinión, se está dando entre "mucha gente que está poniendo el foco ahora" en la reunión del Comité Federal del PSOE --máximo órgano entre congresos del partido-- convocada para el próximo sábado, 27 de junio, y frente a ello ha remarcado que la Constitución contempla "un mecanismo para la oposición" si quiere forzar la dimisión del presidente del Gobierno, que es "la moción de censura".

Susana Díaz ha defendido que "si la oposición cree que el presidente se tiene que marchar", y éste no convoca elecciones, está ese "instrumento" recogido en la Constitución, y ha destacado que el que fuera secretario general del PSOE Felipe González la llegó a presentar frente al entonces presidente del Gobierno Adolfo Suárez "incluso sin los votos" garantizados para ganarla.

"Lo que pasa es que arriesgarse no es sencillo, y no todo el mundo lo arriesga todo en política", y "estamos en un momento donde el tacticismo se impone a la estrategia del interés", ha apostillado Susana Díaz para concluir criticando a quien esté en un "manoseo" del Comité Federal del PSOE "porque le falta valentía para tomar la decisión que tiene que tomar".